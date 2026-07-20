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Ondata di caldo in Francia, cresce il rischio incendi in gran parte del Paese

Météo France segnala un rischio incendi elevato in 27 dipartimenti francesi. Caldo intenso e siccità mantengono alta l'allerta anche per la canicola

Di redazione
Foto di Gerd Altmann da Pixabay

La Francia continua a fare i conti con l’ondata di caldo e con il conseguente aumento del rischio incendi. Météo France ha innalzato a “elevato” il livello di allerta per ventisette dipartimenti, mentre altre aree del Paese restano sotto osservazione per le temperature eccezionalmente elevate. Una situazione che segue i roghi già registrati nei giorni scorsi nel sud della Francia e in Corsica, favoriti dalla combinazione di caldo intenso, siccità e vento.

Caldo e siccità alimentano il rischio incendi: Francia in stato di massima vigilanza

“Elevato” rischio di incendi oggi in ventisette dipartimenti (province) francesi, secondo Météo France, l’agenzia meteorologica nazionale.    Sempre secondo Météo France, altri sei dipartimenti sono in allerta arancione – il penultimo livello prima del rosso sulla scala del rischio – per forte caldo (‘canicule’). Nei giorni scorsi, il forte caldo e la siccità hanno favorito gli incendi nel dipartimento di Var, nel sud del Paese e in Corsica. Secondo il bollettino di Météo France, il rischio ”elevato” dui incendi decretato oggi riguarda i dipartimenti di Pays de la Loire, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Indre, Indre-et-Loire, Charente, Charente-Maritime, Vienne, Gironde e Deux-Sèvres, ma anche Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Tarn, Aude, Pirenei Orientali, Hérault, Gard, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Drôme, Var e Alta Corsica.

Fonte Ansa

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