Novembre sotto la pioggia: l’autunno entra nel vivo

L’autunno sta mostrando pienamente la sua fase più dinamica, confermando una tendenza climatica ricca di precipitazioni e sbalzi barici. In particolare, dal punto di vista climatologico, il mese di novembre rappresenterà uno dei periodi più piovosi dell’anno per molte regioni italiane.

Il contesto europeo e il ruolo del flusso atlantico

Almeno fino alla metà di novembre lo scenario meteorologico sull’Europa sarà caratterizzato da una marcata dinamicità. A guidarne le dinamiche sarà un flusso atlantico vivace e continuo, destinato a condizionare in modo diretto anche le condizioni del tempo sull’Italia. Entrando nel dettaglio della circolazione atmosferica, con la dicitura “flusso atlantico” si identifica quel fiume di correnti occidentali che scorre alle medie latitudini, trasportando sistemi perturbati carichi di umidità direttamente dall’oceano Atlantico verso il continente europeo.

La climatologia di novembre e le precipitazioni

Dal punto di vista climatologico il mese di novembre rappresenti uno dei periodi più piovosi dell’anno per molte regioni italiane: la combinazione tra le prime discese d’aria più fredda di origine polare e la persistenza di questo nastro trasportatore perturbato crea il contesto ideale per frequenti passaggi piovosi. Dall’analisi degli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo risulta che tra il 10 e il 15 novembre il flusso atlantico si manterrà particolarmente attivo.

L’evoluzione e gli effetti attesi in Italia

Si aprirà infatti un vero e proprio canale depressionario strutturato, capace di convogliare impulsi piovosi dal Nord Atlantico fino al bacino del Mediterraneo e all’Italia. Gli effetti si tradurranno in una fase tipicamente autunnale: si manifesteranno precipitazioni diffuse dapprima al Nord-Ovest in estensione poi al resto del Paese, risultando anche diffuse, alternate a brevi pause più asciutte e stabili. Un quadro evolutivo, insomma, coerente con la stagione in corso, che conferma la vivacità della circolazione atmosferica europea.

Fonte Ansa