Neve, eleganza e tradizioni: la geografia delle mete montane più desiderate

La stagione invernale sulle Alpi e sugli Appennini si accende con i dati ufficiali pubblicati dall’Osservatorio JFC, che traccia la geografia del turismo sulla neve in Italia. Tra conferme al vertice e importanti novità nei podi tematici, l’indagine misura il livello di gradimento dei viaggiatori premiando piste, servizi, sostenibilità e accoglienza. Una panoramica completa che spazia dalle località singole fino ai grandi demani sciabili, offrendo una guida essenziale per orientarsi tra le destinazioni montane di maggior successo dell’anno.

La classifica generale delle località

Anche quest’anno l’Osservatorio Jfc ha stilato le classifiche delle località di montagna più amate durante la stagione invernale. Cortina d’Ampezzo si conferma la regina dell’anno con un punteggio pari a 5.485 voti, poco più di 150 punti di vantaggio rispetto a Madonna di Campiglio a quota 5.316. Al terzo posto si colloca novità più importante della classifica: Bormio con 4.825 voti (quattro posizioni conquistate). La “Perla delle Dolomiti” si impone in tre classifiche tematiche come “località più famosa”, “località più trendy” e “località con le migliori piste”. Tornando alla top 10 generale al quarto posto c’è Livigno, che con 4.532 voti perde una posizione come Courmayeur, che con 4.355 voti si posiziona in quinta posizione. Cedono una posizione Canazei sesta con 4.212 voti e Cervinia settima a 4.079 voti. In ottava posizione si colloca Ponte di Legno – Passo del Tonale che con 3.290 voti conquista una piazza, seguito da Sestriere con 2.759 voti che perde, invece, una posizione. Decima Ortisei con 2.551 voti (due posizioni conquistate). Infine, Corvara undicesima con 2.520 segna la più netta risalita in classifica rispetto allo scorso inverno. Nelle varie categorie tematiche la “località più green” è Bormio, che migliora la propria posizione di ben 17 posizioni rispetto allo scorso anno ed è seguita da Livigno e San Candido.

Le categorie tematiche

La “località più accessibile” è Predazzo, che distacca tutte le altre località in classifica con 902 voti: da considerare che lo scorso inverno la località non era presente in classifica. Segue poi in seconda posizione per l’Abetone (anche questa località non era in classifica) con 764 voti, mentre al terzo posto si colloca Canazei. La “località più attenta alle esigenze delle famiglie” è Madonna di Campiglio che supera Andalo e Canazei. Dopo Cortina la “località più famosa” è Courmayeur seguita da Cervinia e la “località più trendy” è Madonna di Campiglio seguita da Courmayeur. La “località con i migliori alberghi” è Corvara con 905 voti, seguita da Cortina e da Selva Val Gardena. Come già detto regina delle località “con le migliori piste” ancora Cortina seguita Madonna di Campiglio e Cervinia. Madonna di Campiglio è la prima tra le “località con più servizi” seguita da Livigno e Bormio.

I migliori demani sciabili: il primato dell’Alta Badia e i podi d’eccellenza

Da Jfc arriva anche la top ten dei demani sciabili italiani con almeno 100 km di piste da discesa, quindi i comprensori, non analizzando invece i grandi caroselli, come ad esempio Dolomiti Superski (1.200 km di piste) o Skirama Dolomiti Adamello Brenta (380 km di piste), che sono aggregati di skipass. Il primato spetta all’Alta Badia con 3.446 voti, che sale di due posizioni rispetto allo scorso inverno. Sul podio si colloca vicinissima, in seconda posizione, la SkiArea Madonna di Campiglio con 3.417 voti (era leader lo scorso anno), mentre sul terzo gradino del podio c’è Livigno con 3.393 voti, che conquista due posizioni in classifica generale rispetto allo scorso anno. Al quarto e quinto posto la Val Gardena con 3.176 voti (stessa posizione dello scorso anno) e Cervino Ski Paradise con 3.065 voti, che conquista ben tre posizioni rispetto allo scorso anno. Dalla 6/a alla 10/a posizione il comprensorio di Pontedilegno-Tonale, la Via Lattea, la Val di Fassa, Monterosa Ski, Kronplatz. Nelle varie categorie l’Alta Badia vince anche la categoria “migliori impianti di risalita”, mentre la SkiArea Madonna di Campiglio si distingue per le “migliori piste” e la “migliore sicurezza”. Il Cervino Ski Paradise si conferma il demanio con la migliore “garanzia di innevamento” e la Val di Fassa quello con il “miglior rapporto qualità-prezzo”.

Fonte Ansa