Meteo, torna il caldo record: previsti oltre 40 gradi al Centro-Sud

L’anticiclone nordafricano torna a impossessarsi dell’Italia e porta con sé una nuova intensa ondata di calore. Tra oggi e venerdì le temperature saliranno sensibilmente, con valori fino a 8-10°C oltre le medie al Centro-Sud e picchi di 42°C. Particolarmente colpite Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia, mentre caldo e afa interesseranno anche l’Emilia-Romagna. Nel Nord-Ovest le massime resteranno più contenute, intorno ai 30°C. La situazione migliorerà nel weekend, soprattutto al Centro-Nord, mentre il caldo africano insisterà al Sud fino all’inizio di settembre.

Le previsioni

Torna l’anticiclone a matrice nordafricana con il risultato che fine agosto segnerà valori termici fino a 8/10°C oltre le medie in alcune regioni del centrosud. Andrà meglio nel Nord-Ovest dove le massime si attesteranno intorno ai 30°C. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. “La nuova ondata di calore colpirà duramente le regioni centro-meridionali e in parte l’Emilia Romagna” commenta. La rimonta africana partirà con la Sicilia: mercoledì la città più calda sarà Caltanissetta con 40°C, seguita da Oristano (39°C) e dai 37°C diffusi tra Agrigento, Enna e Ragusa. Giovedì Caltanissetta salirà a 41°C e Oristano a 40°C, mentre in Calabria la colonnina di mercurio segnerà 39°C a Cosenza e Reggio Calabria. Non andrà meglio nelle zone interne collinari tanto che a Isernia sono previsti 38°C nonostante i suoi 400 metri di quota. Venerdì sarà la giornata peggiore: Foggia toccherà i 42°C, Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Cosenza, Nuoro e Reggio Calabria si assesteranno sui 41°C, Frosinone e Terni raggiungeranno i 40°C, Ascoli Piceno e Roma i 39°C. Il caldo investirà anche l’Emilia-Romagna con tanta afa sulle coste e caldo torrido nell’interno anche a causa di venti moderati di Garbino. La situazione inizierà a migliorare nel weekend. “Già da sabato le temperature estreme inizieranno a ritirarsi verso sud – annuncia Tedici – e domenica si tornerà a respirare nelle regioni centro-settentrionali. Al meridione, invece, sole e caldo africano continueranno a dominare incontrastati fino all’inizio di settembre”.

Il dettaglio

Nel dettaglio: – Mercoledì 26. Al Nord: soleggiato, nubi sparse in Liguria. Al Centro: soleggiato e più caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo.

– Giovedì 27. Al Nord: soleggiato, qualche addensamento sulle Alpi. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: sole e caldo in sensibile aumento.

– Venerdì 28. Al Nord: soleggiato e caldo, temporali forti su Alpi e Prealpi. Al Centro: soleggiato e caldo intenso. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Tendenza: super anticiclone subtropicale al Centro-Sud con oltre 40-41°C.

La situazione a Firenze

È confermato per oggi a Firenze il codice giallo per il caldo mentre domani e venerdì sarà in vigore quello arancione. Le previsioni, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, indicano infatti l’aumento delle temperature, sia delle minime fino a 25 gradi sia delle massime con punte di 36 gradi venerdì che però arriveranno a 39 per la temperatura percepita. A peggiorare la situazione i tassi di umidità che, secondo il bollettino del Centro funzionale regionale, saranno elevati. Stamani alle 9 le temperature a Firenze erano già oltre i 25 gradi: alla stazione Orto Botanico si sono registrati 28,1 gradi con una minima di 20,8 gradi e un tasso di umidità del 67%. Al Giardino di Boboli e alla stazione Firenze Università alla stessa ora la temperatura si è attestata sui 25,7 gradi, le minime rilevate sono state 19,9 gradi e i tassi di umidità rispettivamente del 73 e 72%.

Fonte Ansa