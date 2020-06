Meteo: tempo incerto con sprazzi di sole

L’estate sembra non voler proprio arrivare con tempo incerto in molte zone della penisola. Al mattino nuvole su Nord Ovest e Lombardia, con rovesci e temporali diffusi localmente anche di forte intensità. Miglioramenti un po’ ovunque nel corso della giornata. Temperature minime in diminuzione sul Piemonte, stazionarie sul resto del Nord. Massime in calo su regioni alpine, Liguria ed Emilia Romagna, in aumento sul resto del Settentrione. Venti moderati occidentali con rinforzi sulla Pianura padana. Da mosso a molto mosso il Mar Ligure, poco mossi i restanti bacini.

Prossime ore al centro e in Sardegna

Nuvole compatte a ridosso delle dorsali appenniniche, bel tempo sul resto del Centro. Temperature minime stazionarie. Massime in calo sulla Toscana, senza variazioni sulla Sardegna, in aumento altrove. Venti moderati occidentali con rinforzi sull’Isola. Da mosso a molto mosso il Mare di Sardegna, generalmente mosso il Canale di Sardegna.

Temperature al Sud e in Sicilia

Condizioni di generale bel tempo al Sud, tranne che sulla Calabria ionica dove potrebbe piovere. Temperature minime in aumento sulla Sicilia, stazionarie altrove. Massime in rialzo. Venti deboli variabili. Da mosso a molto mosso il Mar Ionio, generalmente mosso lo Stretto di Sicilia.