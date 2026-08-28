Meteo: previsto caldo anomalo fino a metà settembre

Il mese di settembre potrebbe iniziare all’insegna di un caldo ancora pienamente estivo. Le ultime proiezioni del Centro Europeo delineano infatti uno scenario anomalo per l’Italia, con temperature diffusamente superiori alle medie climatiche e precipitazioni scarse. A favorire la persistenza del caldo sarà anche il Mediterraneo, particolarmente caldo dopo un’estate rovente. Una prima fase stabile potrebbe quindi protrarsi fino a metà mese, mentre successivamente potrebbe arrivare un cambio di circolazione, con l’ingresso di perturbazioni atlantiche e fenomeni localmente intensi.

Le previsioni

Il mese di settembre segna il delicato passaggio tra l’Estate e l’Autunno. L’ultima tendenza appena aggiornata dal Centro Europeo indica uno scenario alquanto anomalo per l’Italia (ma non solo) specie per quanto riguarda le temperature che si manterranno di diversi gradi oltre le medie climatiche su molte delle nostre regioni. Settembre: fase anomala e molto calda. Dal punto di vista climatico settembre è il mese della transizione. Fisiologicamente, la radiazione solare diminuisce e le giornate si accorciano, preparando gradualmente il terreno per le dinamiche autunnali. Tuttavia, quest’anno l’Estate pare voler prolungare il suo dominio: a causa della persistenza dell’anticiclone subtropicale, i valori termici si manterranno verosimilmente (e diffusamente) sopra le medie del periodo.

I dettagli

Questa anomalia è strettamente legata alle condizioni attuali del bacino del Mediterraneo: dopo tre mesi di Estate rovente, le nostre acque superficiali hanno infatti immagazzinato un’enorme quantità di calore (circa 5°C più del normale). Il nostro mare fungerà dunque da vero serbatoio termico, continuando a cedere calore all’atmosfera e mantenendo così il clima eccezionalmente caldo anche in prossimità dell’inizio dell’Autunno. La mappa qui sotto del Centro Europeo mostra le anomalie di temperatura previste fino alla metà del mese di settembre: più caldo della media su buona parte dell’Europa, Italia compresa. A parte brevi break temporaleschi (più simili a configurazioni pienamente estive) non sono previste precipitazioni di rilievo. Solamente dopo il 15/20 potrebbe avvenire un primo sblocco atmosferico atlantico con la ripresa del flusso perturbato atlantico.

Lo “sblocco atlantico”

Ci troveremo verosimilmente a fare i conti con diverse perturbazioni che andranno ad interrompere bruscamente le fasi miti e soleggiate, provocando precipitazioni che localmente potrebbero risultare abbondanti. Il passaggio di questi fronti instabili su un mare così caldo esalterà i contrasti termici, innalzando il rischio di fenomeni intensi. La mappa qui sotto ci mostra il possibile “sblocco atlantico” previsto per la seconda parte del mese di settembre. In sintesi, ci attende una prima parte di settembre ancora molto calda; da metà mese invece non escludiamo un maggior dinamismo con i primi, vigorosi affondi perturbati atlantici. Non resta che seguire passo passo i futuri aggiornamenti.

Fonte Ansa