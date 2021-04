In arrivo freddo e venti di burrasca con un cambio repentino delle temperature.

Una vasta area depressionaria nelle prossime ore determinerà l’afflusso di aria polare verso le nostre regioni con una intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali e occidentali e un sensibile calo delle temperature su gran parte dell’Italia. Lo rende noto la Protezione Civile, secondo la quale da oggi sono previste precipitazioni sparse, specie sul versante adriatico, con fenomeni anche nevosi a quote basse.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte.

La situazione interesserà i quadranti settentrionali, la Provincia Autonoma di Bolzano, in estensione a Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana.

Dalla mattinata del 6 aprile si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali, su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e, per le successive 24-30 ore, sulla Calabria. Sulla base delle previsioni è stata emessa per martedì 6 Aprile allerta gialla per rischio temporali nelle Marche e per rischio idrogeologico sul versante orientale dell’Abruzzo.

Le previsioni in dettaglio

Gli esperti del Meteo.it comunicano le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

Previsioni per il 6 Aprile

Nella giornata del 6 aprile si prevede un clima contraddistinto da un peggioramento del tempo, al Nord nelle ore del mattino; sul Nordest con neve fino in collina in Emilia Romagna e Colli Euganei e nubifragi in Romagna. Più sole altrove. Al centro: tempo diffusamente instabile sugli Appennini, zone adiacenti ad essi e sulla Toscana con temporali e nevicate sotto i 700 metri. Più sole su coste tirreniche, Lazio e in Sardegna.

Sud: La giornata trascorrerà con un peggioramento sulla Campania con qualche precipitazione a carattere sparso e alternata a schiarite nel pomeriggio. Cielo poco nuvoloso altrove.

Previsioni per il 7 Aprile

Nord: Tempo più instabile sui confini alpini dove nevicherà fino in valle. Sul resto dei settori e regioni il cielo si presenterà prevalentemente sereno o con poche nubi sul Friuli. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo a tratti instabile su Abruzzo, Molise e frusinate con deboli nevicate in collina. Qualche piovasco sul sassarese orientale.

Sud: La giornata trascorrerà con un tempo più instabile su Campania, Basilicata e Calabria, regioni dove si avranno alcune precipitazioni, nevose in collina. Più sole in Sicilia e in Puglia.

Previsioni per l’8 Aprile

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o con nubi sparse in Emilia e lungo il corso del Po lombardo. Centro: Bel tempo prevalente. A parte qualche nube in più su massese, pistoiese e pesarese, per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno e con un ampio soleggiamento.

Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.