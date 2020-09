Temperature stabili, massime tra 14 e 19. Al Sud piogge e temporali sulla Campania, a tratti anche di forte intensità, in estensione alle altre regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 22.

Al Nord in prevalenza soleggiato eccetto per addensamenti nuvolosi a carattere sparso sull’arco alpino centro orientale e sulla Liguria. Temperature in aumento, massime tra 17 e 22. Al Centro sole prevalente con residui addensamenti a carattere sparso ma senza conseguenze degne di nota. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 17 e 21. Al Sud residui fenomeni tra bassa Calabria e messinese e anche sul Gargano. Nubi irregolari e schiarite altrove. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 19 e 23.