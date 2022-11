Meteo: perturbazioni in arrivo nel weekend

Il fine settimana in arrivo si prospetta ad alto rischio di pioggia su molte regioni italiane. Nelle giornate di sabato e domenica, in particolare, una nuova perturbazione, colpirà l’Italia, dando origine a precipitazioni su buona parte del Paese.

Le previsioni nel dettaglio

Nella giornata di venerdì un impulso di aria fredda di origine polare riuscirà ad affondare sul Mediterraneo dando vita ad un ciclone, ossia una vasta area di bassa pressione, che si approfondirà poco al largo della Sardegna. Sabato invece, le regioni maggiormente colpite da piogge e temporali saranno soprattutto quelle settentrionali, i settori tirrenici e quelli ionici. Su Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Calabria e Puglia potranno cadere fino a 70 mm di pioggia, 70 litri per metro quadrato di pioggia, entro la mezzanotte. Nel corso della notte, complice l’ulteriore afflusso di aria fredda in quota, la neve tornerà a farsi vedere fino a quote molto basse al Nord, localmente addirittura fin verso i 3/400 metri, su basso Piemonte, Alpi e Prealpi lombarde, bellunese e Trentino-Alto Adige.

La giornata di domenica

Durante la giornata di domenica, il maltempo continuerà ad insistere con piogge diffuse su buona parte del Centro-Nord e con nevicate sull’arco alpino, via via a quote superiori, intorno agli 8/900 metri di quota e sugli Appennini sopra i 1450 metri. Infine, si segnala, un rialzo delle temperature al Sud e sulle due Isole Maggiori a causa del rinforzo di miti venti dai quadranti meridionali.

Fonte: Ansa