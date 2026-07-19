Meteo, Italia divisa in due: temporali al Nord e caldo estremo al Centro-Sud

L’Italia si prepara a vivere una nuova giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche profondamente diverse tra Nord e Sud. Mentre sulle regioni settentrionali l’indebolimento dell’anticiclone favorirà il ritorno di temporali localmente intensi, il Centro-Sud continuerà a fare i conti con una persistente ondata di caldo. Le temperature resteranno su valori eccezionali soprattutto nelle Isole maggiori, dove il termometro potrà superare nuovamente la soglia dei 40 gradi, alimentando il rischio di disagio fisico.

Gli scenari

Pressione in calo nelle prossime ore sulle regioni del Nord dove nelle prossime ore torneranno a svilupparsi nuovi focolai temporaleschi che colpiranno entro sera soprattutto le regioni di Nordest. Il rovente anticiclone di matrice subtropicale, che da giorni domina il bacino del Mediterraneo, inizia a perdere un po’ della sua energia sul bordo più settentrionale. Ne approfittano subito le correnti fresche e instabili nord-atlantiche, che lambiranno le regioni del Nord portando qualche grattacapo sul fronte meteorologico, mentre un generoso soleggiamento e soprattutto un caldo, a tratti anche eccezionale, avvolgeranno il resto del Paese, in particolare il Sud. Tornano temporali e grandine.

Le diverse aree territoriali

Insomma, nelle prossime ore avremo un’Italia praticamente divisa in due e la nostra attenzione si concentra soprattutto su quanto accadrà al Nord. Dopo il transito di una linea temporalesca che, nella notte, ha attraversato da ovest verso est l’area medio-alta della Val Padana, in queste prime ore del mattino l’atmosfera è tornata a godere di una calma apparente. Con il passare delle ore, infatti, una diffusa nuvolosità tornerà ad avvolgere gran parte dell’arco alpino, in particolare il settore orientale, dove nel corso del pomeriggio si svilupperanno nuovi focolai temporaleschi. Tra la sera e le prime ore della notte, rovesci e temporali riusciranno a spingersi anche verso le pianure del Nord-Est, soprattutto tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, assumendo localmente forte intensità e risultando accompagnati da raffiche di vento, intensa attività elettrica e locali grandinate. Ben diverso, invece, sarà lo scenario meteorologico sulle regioni del Centro-Sud, dove l’anticiclone continuerà a proporre giornate soleggiate e soprattutto molto calde. Le temperature raggiungeranno valori eccezionali su alcuni tratti del Meridione e, in particolare, sulle due Isole Maggiori, dove le colonnine di mercurio si manterranno anche oltre i 40°C.

Fonte Ansa