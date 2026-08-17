Meteo: finisce la lunga fase di caldo africano, perturbazioni in arrivo

Dopo giorni dominati dall’anticiclone africano e da temperature eccezionalmente elevate, l’estate italiana si prepara a cambiare volto. La nuova settimana sarà infatti caratterizzata dal ritorno di condizioni meteorologiche più instabili e dinamiche, con due distinte perturbazioni in arrivo. La prima raggiungerà il Paese già oggi, portando temporali anche intensi al Nord e, successivamente, al Centro-Sud. Dopo una breve tregua, un nuovo e più incisivo peggioramento è atteso da giovedì, accompagnato da un deciso calo termico.

Le previsioni

La nuova settimana vedrà il passaggio di due distinte perturbazioni. Il dominio incontestato dell’anticiclone africano sta per volgere al termine: ci avviamo infatti verso una fase decisamente dinamica, caratterizzata dal ritorno di piogge e temporali, a tratti anche di forte intensità, su gran parte delle nostre regioni. Primo impulso instabile: temporali a partire dal Nord La prima vera svolta meteorologica prenderà forma già da oggi, interessando in prima battuta il Nord Italia. L’afflusso di aria più fresca in quota, impattando contro la grande mole di calore accumulata durante la canicola, darà vita a forti contrasti termici. Si profilano quindi temporali, con un concreto rischio di grandinate e forti raffiche di vento, in particolare su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle vicine aree pianeggianti di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Entro la serata i fenomeni si estenderanno anche verso il Centro-Sud. Su questi territori rimarrà elevato il pericolo di eventi meteo estremi, innescati da un mix pericoloso: la convergenza tra correnti umide meridionali e aria fresca in quota, unita alle temperature anomale del mare (vicine ai 30°C). Questa enorme riserva di calore ed umidità agirà da vero e proprio carburante atmosferico, favorendo lo sviluppo di celle temporalesche. Breve pausa a metà settimana. Esaurita questa prima fase, l’atmosfera concederà una tregua tra martedì e mercoledì. Il sole tornerà a prevalere garantendo ampie schiarite, ma in un contesto climatico assai più gradevole: i valori termici subiranno un generale calo, riallineandosi con le medie stagionali e allontanando gli estremi degli ultimi giorni. Forte peggioramento da giovedì 20. Il miglioramento sarà tuttavia temporaneo. I modelli matematici indicano per la seconda parte della settimana un secondo affondo atlantico, ancora più incisivo e ben organizzato, in arrivo da giovedì 20 agosto. Se la tendenza venisse confermata, questa profonda struttura depressionaria sferrerà un colpo decisivo all’anticiclone africano. Sono attesi nuovi temporali diffusi, specie al Centro-Nord, e soprattutto un netto calo delle temperature capace di spazzare via del tutto il caldo opprimente.

Il cambio di passo

La nuova settimana segnerà dunque un importante cambio di passo, con la riapertura del canale atlantico. Non sarà la fine dell’Estate, che proseguirà tra ampie parentesi soleggiate, ma assisteremo al ritorno di un clima decisamente più consono al periodo.

Fonte Ansa