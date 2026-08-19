Meteo: al Nord temperature in picchiata, calo fino a dieci gradi

L’estate cambia volto, almeno al Nord. Tra domani e dopodomani l’arrivo di una saccatura dal Nord Europa favorirà un marcato aumento dell’instabilità e un deciso calo delle temperature, che in alcune zone potranno scendere anche di 5-10 gradi. Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna saranno tra le aree maggiormente interessate. Al Centro-Sud, invece, il caldo continuerà a dominare, mantenendo una netta differenza climatica tra le diverse aree del Paese.

Le previsioni

Nei prossimi giorni ci attendiamo una vera e propria svolta sul fronte delle temperature a carico principalmente delle regioni del Nord dove i termometri caleranno anche di 10°C. L’anticiclone subtropicale tuttora presente sul bacino del Mediterraneo comincia a dare i primi segnali di cedimento sul suo bordo più settentrionale. È una conseguenza dell’influenza del flusso atlantico che, spesso nella seconda metà di agosto, inizia a spingersi verso latitudini più meridionali, arrivando a interessare anche le aree più settentrionali del nostro Paese. Nei prossimi giorni, infatti, l’Italia si troverà divisa in due sul fronte climatico, tra zone dove le temperature subiranno una generale flessione e altre dove il caldo continuerà a essere protagonista, seppur con qualche lieve ondulazione.

Lo scenario

Tra giovedì e venerdì cambia lo scenario al nord. L’attenzione si concentra soprattutto tra giovedì 20 e venerdì 21, quando una saccatura proveniente dal Nord Europa investirà soprattutto le regioni settentrionali. Su queste aree è attesa una fase di forte instabilità, accompagnata da un deciso calo delle temperature. A partire da giovedì 20, come mostra la mappa, su Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, ma anche su alcuni tratti della Toscana, sotto l’azione dei temporali e di venti più freschi di matrice oceanica, le temperature potranno diminuire mediamente anche di 5-10°C rispetto ai valori che stiamo registrano in questi giorni. A Torino, per esempio, si potranno perdere fino a circa 8-9°C rispetto alla giornata precedente a causa dell’intensità delle precipitazioni e delle correnti in arrivo. Anche in Lombardia, in città come Milano, Varese e Bergamo le temperature massime difficilmente supereranno i 25°C.Faranno invece da spettatrici le regioni del Sud e gran parte del Centro, dove i termometri resteranno ancora su valori superiori alla media del periodo nonostante un lieve flessione che coinvolgerà marginalmente anche la Sardegna. Più fresco al Nord anche nel fine settimana. L’Italia continuerà a mostrare questa evidente dicotomia sul fronte climatico anche per gran parte del weekend, nonostante sia atteso un graduale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate anche sulle regioni del Nord. Insomma, sembra ormai evidente come si stia per aprire una fase piuttosto normale per la seconda metà di agosto: al Nord si inizierà a risentire maggiormente del ritorno del flusso oceanico, mentre procedendo verso Sud il tempo e le temperature continueranno a essere ampiamente influenzati dalle masse d’aria calde di origine subtropicale.

Fonte Ansa