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Messico: le coste del Pacifico travolte dai cicloni Simon e Rachel

Il passaggio dei cicloni Simon e Rachel sulle coste messicane del Pacifico ha provocato due morti, ingenti danni e 10 dispersi

Di redazione
Photo by Suzy Hazelwood: https://www.pexels.com/photo/abstract-swirl-background-5870919/

L’ondata di maltempo che ha colpito le coste orientali del Pacifico messicano ha provocato una grave emergenza umanitaria e strutturale. Il passaggio congiunto dei cicloni Simon e Rachel ha causato devastazioni lungo una vasta porzione del territorio nazionale, provocando purtroppo due vittime accertate e decine di dispersi. Le autorità locali e nazionali si sono immediatamente attivate per fronteggiare i danni, mentre diverse comunità rimangono attualmente isolate e in attesa di soccorsi tempestivi. La situazione rimane critica anche a causa dei venti estremamente violenti.

Impatto e vittime in Bassa California

Il passaggio dei cicloni Simon e Rachel sulle coste messicane del Pacifico ha provocato due morti, ingenti danni e 10 dispersi. In Bassa California l’impatto della tempesta Rachel si è concentrato a Ensenada e San Felipe. “Purtroppo ci sono 10 persone non localizzate e una minorenne è stata trovata senza vita”, ha dichiarato la governatrice Marina del Pilar Ávila.

Devastazione nel Guerrero e l’avanzata verso Sinaloa

Nello Stato di Guerrero l’uragano Simon ha causato la morte di un anziano di 71 anni a Chilpancingo, provocando disagi anche ad Acapulco e Colima, dove sono state danneggiate 71 abitazioni e 35 attività commerciali. Il ciclone è sceso alla categoria due con venti massimi di 175 chilometri orari e si sta dirigendo verso lo Stato di Sinaloa. L’impatto sulla terraferma dovrebbe avvenire tra mercoledì e giovedì a Mazatlán.

Risposta istituzionale e misure di sicurezza

La presidente Claudia Sheinbaum ha garantito l’attivazione dei piani di emergenza in sette stati per favorire i rifornimenti e l’accesso alle aree isolate. La leader ha esortato i cittadini a tenersi informati tramite i canali ufficiali, chiedendo di evitare categoricamente di avvicinarsi al mare.

Fonte Ansa

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