Messico: cresce il turismo internazionale

La crescita del turismo in Messico conferma la costante attrattività internazionale del Paese, capace di coniugare una ricca offerta culturale e paesaggistica con un’infrastruttura aeroportuale in espansione. I recenti dati diffusi dalle autorità mostrano un incremento significativo sia dei visitatori giornalieri sia dei turisti che scelgono di pernottare, generando un impatto economico positivo per l’economia nazionale. Nonostante le sfide climatiche stagionali, il settore continua a dimostrare solida stabilità e potenziale di sviluppo, sostenuto dal forte interesse per le destinazioni archeologiche e museali.

I dati

Tra gennaio e agosto il Messico ha accolto 67,7 milioni di viaggiatori internazionali, una categoria che comprende tutti gli ingressi inclusi gli escursionisti giornalieri. Il dato segna un incremento del 6,3% sull’anno precedente. La ministra del Turismo Josefina Rodríguez ha confermato inoltre l’arrivo di 32,7 milioni di turisti, ovvero i visitatori che hanno pernottato nel Paese, con un aumento del 3,9%. In questi otto mesi le entrate del settore hanno raggiunto i 24,15 miliardi di dollari, in crescita dello 0,9%.

I siti culturali

Negli aeroporti nazionali sono transitati 128,3 milioni di passeggeri. Lo scalo di Città del Messico si conferma al primo posto, seguito da Cancún e Guadalajara, mentre l’aeroporto Felipe Ángeles si è piazzato in sesta posizione. I siti culturali restano una grande attrattiva, con oltre sette milioni di visite ai musei e più di sei milioni nelle aree archeologiche. La presidente Claudia Sheinbaum ha rassicurato che la stagione degli uragani “non ha lasciato finora grandi danni” alle località turistiche del Pacifico.

Fonte Ansa