Marsala colpita da una doppia tromba marina: danneggiata una scuola

Il maltempo si è abbattuto con forza sul Trapanese, in Sicilia. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, investendo un istituto scolastico dove in quel momento si trovavano oltre duecento alunni. La sindaca del comune siciliano Andreana Patti parla di “una scena di guerra: case distrutte, auto sbalzate fuori la sede stradale”. Dieci bambini sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Marsala, otto sono stati dimessi mentre due restano in osservazione. Il vescovo di Mazara del Vallo monsignor Angelo Giurdanella, recatosi sul posto, ha espresso la vicinanza ai bambini e alle famiglie. Un violento temporale si è scaricato sul cremonese, mentre un nubifragio ha colpito il brindisino.

Una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala e spostandosi l’evento atmosferico ha provocato diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese. A Marsala, è stata investita la scuola De Gasperi in via Nazionale e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino, un’auto è stata colpita e sbalzata in un burrone: due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale.

“Una tromba marina ha investito in pieno la succursale di Terrenuove e l’ha distrutta totalmente. Per fortuna, grazie all’intervento del personale e anche il mio, abbiamo cercato una zona più sicura all’interno dell’istituto perché non si poteva uscire. Non abbiamo per fortuna danni al personale e soprattutto ai bambini. Qualche escoriazione e basta. I soccorsi sono stati tempestivi nonostante ci fossero interruzioni per strada, auto che sono volate. Insomma, è andata bene. Il signore ci ha aiutato”. Lo ha detto il dirigente scolastico Leonardo Gullotta parlando del plesso di contrada Terrenove della scuola Alcide De Gaspari di Marsala. Al momento del passaggio della tromba marina nella scuola c’erano 273 bambini. “Io avevo avvisato i plessi di stare allerta – ha aggiunto il dirigente scolastico – per fortuna le maestre avevano visto pericolo, però non pensavamo di essere così sfortunati che passasse proprio sulla nostra scuola. Abbiamo rassicurato tutte le famiglie che hanno ripreso i bambini dalla scuola. Adesso pensiamo alle opere di ricostruzione. Siamo sereni perché i bambini e il pesonale si sono salvati. Hanno avuto paura e adesso c’è dello sconforto tra loro, lo provo anche io, ma è normale. Ma abbiamo reagito tutti per dare il massimo in questa operazione di soccorso, ed è andata bene”.

“Una scena di guerra”

“Guardando le immagini che stamattina ci ha fornito l’Aeronautica militare siamo di fronte a una scena di guerra: case distrutte, auto sbalzate fuori la sede stradale”. Lo ha detto la sindaca di Marsala Andreana Patti, dopo le due trombe marine abbattutesi sulla città, arrivata in tarda mattinata davanti il plesso scolastico ‘Alcide De Gasperi’ di contrada Terrenove. Il primo cittadino ha già effettuato una serie di sopralluoghi nelle contrade Bambina e Pastorella e si tiene in contatto con la prefettura di Trapani.

I soccorsi

Restano in osservazione all’ospedale di Marsala (Trapani), colpita dalla tromba d’aria, solo due bambini mentre gli altri otto, dei 10 portati al pronto soccorso, sono stati già dimessi. Dei 5 adulti, solo uno é stato ricoverato e poi trasferito al Civico di Palermo. Nessuna aggiornamento sui ricoverati a Mazara del Vallo. Lo comunica l’Asp Trapani.

La vicinanza del vescovo

Il vescovo di Mazara del Vallo (Trapani) monsignor Angelo Giurdanella si è recato nel plesso Alcide De Gasperi in contrada Terrenove a Marsala, non appena ha appreso la notizia della tromba marina che ha colpito la zona sud della città, investendo in pieno l’istituto scolastico. “Siamo vicini ai bambini e alle famiglie – ha detto il vescovo – sono profondamente sorpreso perché, visto le condizioni di case private e di questo stesso immobile scolastico, ringraziamo Dio che non è successo niente di grave alle persone, tranne due adulti che sono in codice rosso”. Il vescovo si è intrattenuto con alcuni genitori e il dirigente scolastico Leonardo Gulotta per poco più di un’ora.

Il maltempo sul resto d’Italia

Il maltempo non ha colpito soltanto il Trapanese. Un violento temporale ha flagellato Castelleone (Cremona), scaricando quasi 100 millimetri di pioggia in poche ore, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Un nubifragio si è abbattuto nel Brindisino dove diverse strade sono state allagate, così come scantinati e garage. Il maltempo ha colpito anche l’area metropolitana di Napoli con criticità e disagi, oltre che in città, anche a Pozzuoli e di Giugliano con allagamenti e smottamenti, caduta di alberi e interruzioni di energia elettrica. I vigili del fuoco sono intervenuti a Ischia dove per il maltempo le strade sono state invase da fango e detriti, Ad aggravare la situazione un blackout delle telecomunicazioni che per oltre due ore l’ha isolata. A Nettuno (Roma), i carabinieri hanno salvato due persone con disabilità motorie bloccate nelle loro casa allagata prima che il livello dell’acqua salisse. E per domani la Protezione civile ha emesso un’allerta arancione in Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania.

Fonte Ansa