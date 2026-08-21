Maltempo sull’Italia: allerta arancione in quattro regioni

Il maltempo torna a colpire l’Italia con temporali anche intensi e precipitazioni abbondanti, soprattutto al Centro-Nord. Nelle prossime ore il fronte perturbato si sposterà verso le regioni centrali, aumentando l’instabilità. Sono attesi rovesci, grandinate, frequenti fulminazioni e raffiche di vento, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. La Protezione Civile ha diramato per oggi un’allerta arancione in alcuni settori di Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre l’allerta gialla interessa altre regioni.

Le previsioni

Il maltempo torna a interessare l’Italia con locali temporali anche intensi e precipitazioni abbondanti, soprattutto al Centro-Nord. Nelle prossime ore il fronte perturbato continuerà a muoversi verso le regioni del Centro, estendendo la fase di instabilità anche su nuove aree. Attesi rovesci, localizzate grandinate, frequente attività elettrica e raffiche di vento. Particolare attenzione nei territori già colpiti dalle piogge, dove resta alto il rischio di allagamenti e fenomeni franosi.

Le allerte

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi agosto, allerta meteo arancione su alcuni settori di Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana. Inoltre, allerta meteo gialla anche su Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Umbria, Veneto, Liguria, Lombardia e Toscana. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Fonte Ansa