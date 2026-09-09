Maltempo, raffiche di vento e temporali: allerta arancione in quattro Regioni

Temporali e forti raffiche di vento attesi domani in Centro Italia, mentre la Protezione civile emette un avviso di allerta meteo arancione in quattro Regioni, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. L’ondata di maltempo inizierà al mattino con precipitazioni su Marche, Umbria e Lazio, quest’ultime interessate da un’allerta meteo gialla come altre sei Regioni.

Il maltempo

La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l’Italia si sposterà gradualmente verso est e determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulle regioni centrali, che saranno interessate da temporali con raffiche di vento di forte intensità. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile.

Piogge dal mattino

L’avviso prevede dal primo mattino di domani, precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale, su Marche, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

L’allerta meteo

Valutata per la giornata di domani allerta arancione sull’intero territorio della Toscana e su ampi settori di Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Allerta gialla sull’intero territorio di Trentino-Alto Adige, Umbria e Lazio e su settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche e Sardegna.

Fonte Ansa