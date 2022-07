Maltempo: nubifragio, vento e grandine nel Pavese

Si temono danni anche per l'agricoltura, che sino a ieri sera era in gravi difficoltà a causa della prolungata siccità

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto nella tarda serata di ieri nel Pavese. Una pioggia battente, accompagnata in alcuni casi da grandine e ovunque da forti raffiche di vento, ha interessato Pavia e tutta la provincia.

Per tutta la notte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per alberi caduti e numerosi casi di allagamenti, soprattutto di cantine e abitazioni al piano terra. Interventi che stanno proseguendo anche ora. Si temono danni anche per l’agricoltura, che sino a ieri sera era in gravi difficoltà a causa della prolungata siccità.

Maltempo, tempesta di fulmini in India: 20 morti

Il maltempo non flagella solo l’Italia. In India, almeno 20 persone sono morte in sole 24 ore dopo essere state colpite dai fulmini in seguito alle piogge monsoniche che si sono abbattute in 8 distretti dello Stato orientale del Bihar. Lo riferisce la Bbc online.

Il primo ministro del Bihar, Nitish Kumar, ha chiesto alla popolazione di seguire attentamente i consigli dell’autorità di gestione dei disastri dello Stato e ha annunciato un risarcimento di 400 rupie (pari a 5.008 dollari) per le famiglie di ciascuno dei deceduti.

Ogni anno in India centinaia di persone muoiono a causa di fulmini durante le piogge monsoniche. Oggi e domani sono previsti altri temporali con fulmini nelle zone settentrionali dello Stato.

