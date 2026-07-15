Maltempo: nubifragio in Emilia-Romagna, tromba d’aria nel bergamasco

Il maltempo colpisce il Nord Italia, facendo anche una vittima. L’Emilia-Romagna è stata attraversata da un nubifragio accompagnato da raffiche di vento che hanno anche superato i 100 chilometri orari, causando disagi dalla pianura piacentina fino alla costa. Quasi un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia di Bergamo, dove si è verificata anche una piccola tromba d’aria nella località di Bagnatica.

Nubifragio sull’Emilia-Romagna

Alberi caduti, sottopassi e cantine allagate, black out in numerose zone dell’Emilia-Romagna. Il violentissimo temporale che, come previsto, si è abbattuto nel tardo pomeriggio in Emilia-Romagna, accompagnato da forti raffiche di vento, che in alcuni casi hanno anche superato i 100 km/h, ha provocato disagi in molte zone della Regione, dalla pianura piacentina, fino alla costa. C’è una vittima nel nubifragio che nel tardo pomeriggio ha attraversato l’Emilia-Romagna. Si tratta di una persona che era in auto nel momento in cui infuriavano pioggia e vento a Bomporto (Modena): a causa delle condizioni di scarsa visibilità la vettura si è schiantata contro un’altra macchina che stava arrivando dalla direzione opposta, in via per Bastiglia. Ancora non si hanno dati sulla persona deceduta. Nel territorio la sindaca Tania Meschiari è impegnata per segnalazioni di alcuni edifici scoperchiati, piante cadute sulle strade, e allagamenti.

Tromba d’aria nel bergamasco

È di alcuni alberi caduti e qualche sottopasso stradale allagato il bilancio del violento temporale, con venti fino a centocinquanta chilometri orari, che oggi pomeriggio, tra le 16 e le 17, si è abbattuto sulla provincia di Bergamo, colpendo in particolare la zona della Bassa, l’Isola bergamasca e il capoluogo. Non si registrano persone ferite: numerose le chiamate per i vigili del fuoco, in particolare per rimuovere alberi caduti sulle carreggiate in diversi centri della pianura. I danni maggiori per il maltempo in provincia di Bergamo si sono registrati a Bagnatica dove si è verificata una piccola tromba d’aria che ha divelto il tendone del locale “Summer festival”, ribaltando l’auto di un volontario sui tavoli esterni allestiti proprio per la festa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo, che hanno dovuto gestire circa 90 interventi in tutta la provincia.

Fonte Ansa