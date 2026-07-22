Maltempo nelle Marche, oltre 300 interventi dei Vigili del fuoco

Proseguono senza sosta gli interventi dei Vigili del fuoco nelle Marche dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la regione nella giornata di ieri. Alberi abbattuti, allagamenti e danni causati dal forte vento hanno richiesto centinaia di operazioni di soccorso, mentre squadre provenienti anche da altre regioni sono state inviate a supporto per rispondere alle numerose richieste di aiuto.

Maltempo, Vigili del fuoco al lavoro nelle Marche con rinforzi da Roma

Prosegue anche oggi l’attività dei Vigili del fuoco per far fronte ai danni causati dall’ondata di maltempo che ha interessato ieri le Marche. Sono circa 300 gli interventi effettuati finora, principalmente per alberi e rami caduti, allagamenti e danni provocati dal forte vento. A supporto delle squadre marchigiane è giunto dal Comando dei Vigili del fuoco di Roma un modulo operativo, impiegato per far fronte alle numerose richieste di soccorso. Dalle 20 di ieri alle 7 di questa mattina sono stati effettuati 38 interventi nella provincia di Ascoli Piceno, 33 nell’Anconetano, 22 a Pesaro Urbino e nel Fermano, 21 in provincia di Macerata. Le squadre sono tuttora impegnate sul territorio per evadere le richieste pervenute.

Fonte Ansa