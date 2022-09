Maltempo Marche: almeno 6 vittime e 3 dispersi nell’Anconetano

L’ondata di maltempo che ha colpito le Marche – particolarmente la provincia di Ancona – ha provocato al momento almeno sei vittime. Lo ha reso noto il dipartimento della Protezione Civile dopo una verifica con le autorità locali.

Quattro delle sei vittime sono a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona) e una Barbara (Ancona). In quest’ultimo comune risultano anche tre dispersi, riporta Ansa.

Ieri notte, nella sola provincia di Ancona, si sono abbattuti “400 millimetri di pioggia in due, tre ore”, ha detto il responsabile delle emergenze del Dipartimento della Protezione Civile, Luigi d’Angelo, che sta seguendo dalla sala operativa l’evolversi della situazione. “È stato un evento estremamente intenso – ha sottolineato -, tutte le forze sono in campo e al lavoro”. Probabilmente, ha aggiunto, “il caldo di questi giorni, scontrandosi con con una cella di aria fredda, ha determinato dei fenomeni così violenti”.

#Marche #Italy🇮🇹- Several people missing and dozens of vehicles swept away from heavy rainfall and flooding around #Cantiano and #Sassoferrato within #Ancona province, reports of at least 6 people killed [📹@TgLa7] pic.twitter.com/UaSGzmZZke

