Maltempo in Toscana: registrati più di 21mila fulmini in sei ore

Allerta gialla per forti temporali estesa a tutta la Toscana, dove in sei ore sono stati registrati più di 21mila fulmini. La Protezione civile regionale ha esteso all’intera regione, fino alla mezzanotte di oggi, il codice giallo per le piogge, dovute all’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da forti colpi di vento e grandinate.

Migliaia di fulmini

Cella temporalesca attiva davanti alla costa livornese, sulla Gorgona e sull’isola d’Elba. Nelle ultime sei ore oltre 21 mila fulmini registrati nell’area della Toscana. Nel corso del pomeriggio sono possibili temporali su tutto il territorio, l’allerta gialla è estesa dalla Sala operativa fino alla mezzanotte di oggi su tutto il territorio regionale.

Il rischio idrogeologico

L’allerta meteo di colore giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 17 agosto, è stata estesa dalla Sala operativa unica della Protezione civile regionale a tutte le zone della Toscana. Le piogge e i temporali causati dall’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico interesseranno oggi tutto il territorio regionale, spiegano dalla Sala operativa. Per quanto riguarda Livorno e Gorgona, evidenziano dal Comune di Livorno, la validità del codice giallo in corso per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore, inizialmente prevista fino alle ore 18, è prolungata fino alla mezzanotte (ore 23.59) di oggi.

Pioggia, vento e grandine

I temporali, con cumulati massimi fino a 50-70 mm anche in un’ora, potranno essere associati a forti colpi di vento e grandinate.

Fonte Ansa