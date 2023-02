Maltempo in Toscana, Giani: “Vento 216 km/h, danni a Pistoia”

“Mezzo metro di neve all’Abetone e Doganaccia, 30 cm al Casone di Profecchia, 13 cm al Passo della Cisa, 11 cm al Barco, Firenzuola, in funzione i mezzi operativi sulle strade”. Così intorno a mezzanotte il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha aggiornato sui social la situazione neve e maltempo.

“Attenzione soprattutto al vento che sta sferzando parte della Toscana con allerta gialla” fino a lunedì, ha aggiunto, riferendo pure che ci sono state “raffiche record a 216km/h al Passo Radici, e in vetta dell’Amiata e al Giogo, nelle aree interne e in pianura fino a 80km/h”.

🟡⚠️Emessa allerta gialla da @ProtCivileRT nella giornata di domani per rischio idrogeologico su tutta la Toscana e rischio neve sopra i 400/500 metri.

Rischio vento dalla mattina di domani su costa, Arcipelago, zone settentrionali e centrali, prestiamo attenzione! pic.twitter.com/6QOOavWmLz — Eugenio Giani (@EugenioGiani) February 25, 2023

Toscana, vento forte danneggia impianti sportivi

Danni da maltempo in Toscana, dove vige l’allerta per neve e vento, vengono segnalati al palazzetto dello sport di Monsummano Terme (Pistoia) dove stasera sono andate in frantumi diverse vetrate a causa delle forti raffiche. Danni anche a infissi e rivestimenti tirati giù dai danni alle vetrate. E’ successo quando non c’era più nessuno all’interno della struttura dove si erano già concluse le manifestazioni sportive del pomeriggio. Secondo quanto appreso, sempre per il forte vento è crollato un “pallone” di copertura di due campi da padel a Vinci (Firenze) installato poche settimane fa. Il danneggiamento ha colpito un centro sportivo privato e i titolari hanno reso noto fra i loro utenti che la struttura è al momento inutilizzabile e si potrà giocare solo in un campo esterno che non è coperto.

Fonte: Ansa