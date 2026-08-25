Maltempo in Lombardia: Varese è la provincia più colpita

Il maltempo ha colpito con particolare intensità la provincia di Varese, dove nelle ultime ore si sono registrati numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per fronteggiare i danni provocati da piogge intense e forti raffiche di vento. Alberi abbattuti, allagamenti, tetti danneggiati e problemi alla circolazione hanno interessato diversi comuni del territorio. Particolarmente colpite Busto Arsizio, Gorla Maggiore e Ferno. Disagi anche all’aeroporto di Malpensa, dove l’acqua ha interessato piste e alcune aree del terminal, causando cancellazioni e ritardi.

La situazione

È Varese la provincia lombarda maggiormente colpita dall’ondata di maltempo, con oltre 100 interventi dei vigili del fuoco con l’intervento di cinque squadre in rinforzo da Milano e Monza e Brianza. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. A Busto Arsizio un albero ha schiacciato un’auto in viale Trentino, senza provocare feriti. Numerose le cantine allagate e i disagi alla viabilità. A Gorla Maggiore una tromba d’aria ha provocato la caduta di diversi alberi e lo scoperchiamento di un tetto, trascinato dal vento per circa 50 metri.

Gli interventi

La Protezione Civile è intervenuta per tutta la notte e oggi prosegue la ricognizione dei danni. Problemi anche a Ferno, dove alberi e detriti hanno ostruito alcune strade, bloccando temporaneamente la circolazione. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all’aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal, la situazione è stata successivamente risolta. Nella serata di ieri alcuni voli in arrivo e in partenza sono stati cancellati. I vigili del fuoco proseguono intanto le operazioni per completare gli interventi e mettere in sicurezza le zone colpite.

Fonte Ansa