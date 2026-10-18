Maltempo in arrivo sull’Italia: l’autunno entra nel vivo

L’Italia si prepara ad affrontare una fase di maltempo che potrebbe interessare diverse aree del Paese con precipitazioni particolarmente abbondanti e persistenti. Da martedì 20 ottobre, una perturbazione atlantica raggiungerà la Penisola, favorendo condizioni di instabilità diffuse e accumuli pluviometrici localmente elevati. In alcune zone, la quantità di pioggia prevista in sole 48 ore potrebbe raggiungere i 200 millimetri, un volume paragonabile alle precipitazioni attese nell’arco di circa due mesi. A determinare l’intensità dei fenomeni contribuiranno diversi fattori atmosferici e climatici.

L’arrivo della saccatura atlantica e il ruolo del Mediterraneo

Da martedì 20 ottobre si aprirà una fase di maltempo sull’Italia con cumulate di pioggia fino a 200 mm in 48 ore su alcuni settori del Centro Nord ed in Campania. Tali volumi pluviometrici, strettamente dipendenti dalle dinamiche orografiche e di convergenza nei bassi strati, equivalgono in termini quantitativi alla media climatologica attesa in un periodo di circa due mesi. Il sistema che interesserà il nostro Paese nel corso della prossima settimana trae la sua energia da una saccatura atlantica (vasta area di bassa pressione), un vero e proprio un canale di correnti fredde e instabili in quota che si sposta dalle alte latitudini verso il cuore del continente europeo e il bacino del Mediterraneo. Queste masse andranno a interagire con un elemento energetico fondamentale: le temperature superficiali del mare. Secondo gli ultimi dati di monitoraggio, le acque del Mediterraneo risultano ancora di circa 3°C sopra la media climatica del periodo. Questo calore accumulato durante la stagione estiva si traduce in un serbatoio di energia termica e di umidità latente disponibile per la troposfera (maggior contenuto di umidità nei bassi strati = piogge più intense).

Fino a 200 mm di pioggia in 48 ore

Ad alimentare ulteriormente i sistemi temporaleschi ci saranno i venti di Scirocco: queste correnti che soffiano dai quadranti meridionali caricano le masse d’aria di vapore acqueo mentre risalgono i nostri mari, convogliandole direttamente verso le coste e i rilievi. L’incontro tra l’aria fredda in quota e l’aria caldo-umida convogliata al suolo dai venti di Scirocco innescherà un contrasto termico notevole. Come mostra la mappa, l’effetto di questo sbarramento orografico, unito al forte gradiente termico, determinerà piogge abbondanti: sono previsti accumuli pluviometrici fino a 150-200 millimetri in appena 48 ore (è il quantitativo d’acqua che solitamente cade in 2 mesi), in particolare su settori vulnerabili come l’alto Piemonte, la Lombardia occidentale, il Friuli-Venezia Giulia, la Liguria, la Toscana e la Campania.

La prima perturbazione autunnale generalizzata

Altre precipitazioni estese e persistenti interesseranno anche il resto dell’Italia per quella che si prefigura come la prima e generalizzata perturbazione autunnale. Questo quadro conferma come l’Autunno stia entrando nella sua fase centrale e più dinamica, in cui i primi affondi freddi atlantici, interagendo con bacini marini ancora caldi, possono liberare grandi quantità di energia in tempi brevi. Seguire l’evoluzione dei modelli sarà essenziale per monitorare la traiettoria esatta dei fenomeni più intensi nel corso della prossima settimana.

Fonte Ansa