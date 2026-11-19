La prossima settimana meteorologica sull’Italia presenterà un andamento marcatamente dinamico e contrastato, tipico della fase autunnale avanzata. Dopo un avvio asciutto e soleggiato legato a una breve rimonta anticiclonica sul bacino del Mediterraneo, lo scenario cambierà bruscamente con l’arrivo di una profonda perturbazione atlantica. Il peggioramento porterà precipitazioni diffuse, anche abbondanti sui settori tirrenici, accompagnate da un rinforzo della ventilazione meridionale e da nuove nevicate lungo le Alpi e l’Appennino.

Quadro generale della prossima settimana

Nel corso della prossima settimana, dopo un avvio caratterizzato da condizioni di stabilità atmosferica per effetto di un temporaneo campo di alta pressione, a partire da Mercoledì 25 Novembre si profilerebbe il passaggio di una profonda perturbazione atlantica che provocherebbe piogge, localmente anche abbondanti, su numerose regioni della Penisola e nevicate diffuse sull’arco alpino.

Temporanea rimonta anticiclonica

La settimana si aprirebbe all’insegna di una maggiore stabilità atmosferica, determinata dall’espansione di un campo di alta pressione su gran parte del bacino del Mar Mediterraneo centro-occidentale, con tempo asciutto su tutto il territorio nazionale e assenza di precipitazioni nevose sia sulle Alpi, sia lungo la dorsale appenninica. Il quadro termico mostrerebbe una sensibile flessione nei valori minimi sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro: l’assenza di copertura nuvolosa, la ventilazione debole o assente e il marcato irraggiamento notturno favorirebbero infatti un deciso raffreddamento durante le ore notturne e al primo mattino, con temperature minime comprese tra 2 e 5°C accompagnate da locali foschie o banchi di nebbia in dissolvimento diurno, a fronte di valori minimi tra 8 e 13°C lungo i litorali centro-meridionali. Nelle ore centrali della giornata, grazie all’ampio soleggiamento, le temperature massime risulterebbero invece in lieve ripresa rispetto al calo domenicale, raggiungendo 13-16°C al Nord, fino a 18°C sulle regioni centrali e valori compresi tra 19 e 20°C al Sud e sulle Isole Maggiori, con venti deboli di direzione variabile e mari generalmente poco mossi con altezza d’onda significativa intorno a 0,5-1 metro al largo.

Piogge battenti e nevicate sulle Alpi

Dalla seconda parte di Martedì 24 Novembre le condizioni meteorologiche comincerebbero tuttavia a mutare, con un progressivo aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali quale segnale dell’approssimarsi di una perturbazione di origine atlantica che farebbe il proprio ingresso sull’Italia nel corso di Mercoledì 25 Novembre. Le correnti instabili e più fredde in quota favorirebbero la formazione di un vortice depressionario sul Mar Mediterraneo, in grado di innescare precipitazioni battenti, segnatamente sulle regioni del Centro-Nord: secondo gli attuali aggiornamenti modellistici, le aree maggiormente esposte sarebbero i settori tirrenici, segnatamente Toscana, Lazio e Campania, dove non si escluderebbero accumuli pluviometrici fino a 80-100 mm/24h. Sulle Alpi tornerebbero nevicate diffuse a partire da 1400-1700 metri di altitudine, con accumuli abbondanti oltre i 1800-2000 metri specie sui settori centro-occidentali, mentre lungo l’Appennino settentrionale e centrale la quota neve si attesterebbe oltre i 1800-2000 metri. Giovedì 26 Novembre si profilerebbe poi il transito di un ulteriore impulso perturbato in discesa dal Nord Europa, che apporterebbe nuove piogge persistenti soprattutto al Nord-Est e nuovamente sulle regioni centrali, per poi estendersi rapidamente anche alle restanti regioni meridionali. I venti rinforzerebbero dai quadranti meridionali, disponendosi di Scirocco e Libeccio fino a tesi o forti sui bacini di ponente, rendendo i mari da molto mossi ad agitati con altezza d’onda significativa compresa tra 2,5 e 3,5 metri al largo. Sotto il profilo termico, le temperature massime calerebbero al Nord verso 10-13°C sotto le precipitazioni, mantenendosi più miti tra 17 e 20°C al Sud e sulle Isole Maggiori per effetto del richiamo meridionale, a fronte di minime notturne comprese tra 5 e 9°C al Centro-Nord e tra 11 e 15°C al Meridione.

Tendenza per l’ultimo fine settimana di novembre

Nel corso del weekend di Sabato 28 e Domenica 29 Novembre l’evoluzione sinottica mostrerebbe una spiccata dinamicità: la saccatura atlantica tenderebbe gradualmente a guadagnare terreno verso il basso Mar Mediterraneo, portando nuove piogge a partire dalle regioni del Centro-Nord e ulteriori nevicate sull’arco alpino oltre i 1200-1500 metri di altitudine e sull’Appennino oltre i 1600-1800 metri. La ventilazione si manterrebbe moderata o tesa dai quadranti occidentali con mari molto mossi sui settori di ponente e temperature in graduale flessione su tutta la Penisola, confermando una fase spiccatamente autunnale caratterizzata dall’alternanza tra brevi rimonte anticicloniche e rapidi affondi perturbati di matrice atlantica.

Fonte Ansa