Maltempo, ancora freddo e vento 

Le previsioni de ilmeteo.it per le prossime ore in tutta la penisola

Le previsioni meteorologiche delle prossime ore confermano il freddo e il vento di questi giorni: secondo ilmeteo.it l’Italia continuerà ad essere avvolta da un clima freddo, da forti venti di Maestrale e anche da qualche locale temporale.

Al Nord e su molte zone interne del Centro, sarà il freddo a farla da padrone con temperature diffusamente sotto lo zero e con estese gelate. Il meteo tuttavia si manterrà piuttosto tranquillo ad eccezione della Sardegna dove a movimentare l’atmosfera ci penseranno i forti venti di Maestrale pronti a rinnovare condizioni favorevoli ad isolati piovaschi, ma soprattutto a mareggiate sulle coste occidentali. Qualche capriccio del meteo si registrerà inoltre su alcuni tratti del Sud ed in particolare sull’area del basso Tirreno con qualche pioggia anche temporalesca sui rilievi e settori costieri tirrenici della Calabria e della Sicilia, mentre risulterà più asciutto il tempo sul resto del Sud, ma anche qui in un contesto decisamente ventoso.

Un generoso soleggiamento addolcirà un po’ i termometri al Centro-Nord e il tempo continuerà ad essere discreto fatta eccezione ancora per la Sardegna dove insisteranno le nubi e il forte Maestrale. Stesso discorso per le regioni del Sud con piovaschi possibili sull’area del basso Tirreno e nubi sparse altrove e sempre in un contesto ancora ventoso.

