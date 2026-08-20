Maltempo, forte peggioramento al Nord: allerta arancione in Lombardia

Una perturbazione atlantica sta attraversando l’Europa centrale e raggiunge oggi l’Italia, portando un deciso peggioramento sulle regioni settentrionali. Le prime piogge interesseranno i settori alpini di Piemonte e Lombardia, per poi estendersi a Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco, con rovesci localmente intensi, forti raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica. La Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione in alcuni settori della Lombardia e quella gialla in altre aree.

Le previsioni

Il sistema perturbato di origine atlantica che sta attraversando l’Europa centrale determinerà, nel corso della giornata di oggi, un deciso peggioramento delle condizioni metereologiche sulle nostre regioni settentrionali, a partire dai settori alpini, con piogge da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco e localmente intense. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Le allerte

L’avviso prevede dalle prime ore della giornata, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione dalla mattinata a Liguria, Province autonome di Trento e Bolzano e successivamente a Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettricaSulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, allerta arancione su alcuni settori della Lombardia, allerta gialla su parte di Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Fonte Ansa