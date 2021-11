Maltempo: nuovo ciclone in azione nel weekend al Centrosud

Weekend di maltempo al Centrosud a causa di un nuovo vortice mediterraneo che porterà piogge, temporali e in alcuni casi anche nubifragi. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che il vortice continuerà a condizionare il tempo atmosferico sul bacino del Mediterraneo, facendo sentire i suoi effetti su molte regioni italiane anche i primi giorni della prossima settimana.

“Domani – si legge – il centro di bassa pressione andrà via via approfondendosi: piogge e temporali anche di forte intensità interesseranno Sardegna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Molise e Basilicata. In questo frangente osservata speciale sarà la Sardegna: a causa dei forti contrasti che si verranno a creare, non è esclusa la possibilità di veri e propri nubifragi accompagnati da raffiche burrascose di vento lungo le coste più esposte”.

Domenica l’alta pressione delle Azzorre, precisa Sanò, “riuscirà a imporsi con sempre maggiore decisione al Nord e su Parte del Centro: la giornata festiva trascorrerà dunque all’insegna di un tempo maggiormente soleggiato, ma via via più freddo specie al mattino e in serata. Qualche pioggia – conclude il direttore de iLMeteo.it – sarà invece ancora possibile sulla Sardegna. Cattive notizie invece per la prossima settimana funestata da un nuovo vortice ciclonico”.

Nel dettaglio le previsioni di Venerdì 5

Al nord: in gran parte stabile e soleggiato. Al centro: instabile con precipitazioni su molte regioni. Al sud: cielo coperto con precipitazioni a carattere sparso.

Sabato 6, domenica 7 e lunedì 8

Al nord: piogge deboli in Emilia Romagna, nubi irregolari altrove. Al centro: maltempo con rovesci su gran parte delle regioni. Al sud: piogge o temporali su Campania, Puglia centro-settentrionale e parte della Basilicata.

Domenica al nord: primissime ore con piovaschi in Emilia, poi tempo asciutto e anche soleggiato. Al centro: in gran parte asciutto salvo una certa instabilità lungo le coste della Sardegna. Al sud: asciutto, ma con molte nubi. Da lunedì nuovo vortice con condizioni di maltempo soprattutto al Centro-Sud.

Maltempo in Indonesia: almeno 5 morti e 4 dispersi per inondazioni

Il maltempo non flagella solo l’Italia, ma anche Paesi con una minor capacità di resistenza idrogeologica alle bombe d’acqua. A causa delle inondazioni dovute alle piogge torrenziali che si sono abbattute sull’isola principale dell’Indonesia, Giava, almeno cinque persone sono morte, mentre altre quattro risultano disperse. La National Disaster Mitigation Agency afferma che i fiumi hanno straripato dagli argini e inondato cinque villaggi in una città nella provincia di East Java. I soccorsi sono tuttora al lavoro per cercare di trovare i dispersi. Il tutto a pochi giorni dall’incendio in un carcere dell’isola che ha provocato decine di morti.

