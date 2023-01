Maltempo: attivato il Mose a Venezia; nuove evacuazioni a Ischia

Per Coldiretti l'arrivo del maltempo con freddo e gelo notturno rischia di bruciare fiori e gemme di piante e alberi

Le barriere del Mose sono state innalzate nelle scorse ore in base ad una previsione di 115 centimetri di marea alle 9 di stamane. A Venezia, fa sapere il Centro maree del Comune, è possibile che l’acqua alta, grazie alle paratoie mobili, arrivi solo fino a 80 cm.

Meteo: attivato il Mose a Venezia, previsti 115 cm marea

L’innalzarsi della marea in centro storico aveva creato ieri qualche problema di infiltrazione di acqua salmastra nel nartece della Basilica di San Marco, protetto da barriere di vetro. Queste ultime, ha chiarito il Procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin, hanno fatto egregiamente la loro parte, mentre altri meccanismi non hanno funzionato come ci si aspettava. “Problemi – fa sapere Tesserin – che abbiamo risolto comunque con tempestività”.

Ischia, nuova ondata di maltempo: evacuazioni e smottamenti

A Ischia una nuova ondata di maltempo ha provocato altri danni in tutta l’isola, a cominciare da Casamicciola: qui il commissario prefettizio ha confermato l’evacuazione dei 400 cittadini delle zone a rischio fino alla mezzanotte di sabato sera, allo scadere dell’allerta meteo. Per le forti piogge, in diverse altre località dell’isola si sono verificati piccoli smottamenti e crolli di muri a secco.

Maltempo: Coldiretti, con freddo sos per campi e spesa

L’arrivo del maltempo con freddo e gelo notturno rischia di bruciare fiori e gemme di piante e alberi, con pesanti effetti sui prossimi raccolti e sul carrello della spesa dopo che il caldo anomalo ha favorito il risveglio vegetativo anticipato di noccioli, pesche, ciliegie, albicocche, agrumi e mandorle. Lo rileva Coldiretti in riferimento all’allerta meteo della protezione civile con l’arrivo del ciclone “che porta grande freddo e maltempo da Nord a Sud fino alla fine del mese”.

“Il brusco cambiamento climatico – segnala l’organizzazione agricola – trova le coltivazioni impreparate dopo un mese di dicembre che aveva fatto segnare una temperatura superiore di 2,09 gradi la media storica ma l’anomalia è stata addirittura, secondo elaborazioni su dati aggiornati Isac Cnr- di 2,54 gradi nel centro Italia e di 2,65 gradi nel mezzogiorno. Una situazione – aggiunge Coldiretti – che rischia di aggravare il bilancio dei danni con l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Paese con 29 eventi estremi nell’ultima settimana tra trombe d’aria, grandinate, bufere di vento e bombe d’acqua che hanno provocato frane, smottamenti ed esondazioni con piante sradicate, interi campi coltivati allagati tra frutteti, vigneti ed ortaggi e serre provocando danni stimabili – secondo l’organizzazione agricola – in milioni di euro. L’agricoltura – conclude – è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con i danni provocati dalla siccità e dal maltempo che hanno superato nel 2022 i 6 miliardi di euro”.

Fonte: Ansa