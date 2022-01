Maltempo: allerta gialla in quattro Regioni del Sud Italia

Per la giornata di oggi, venerdì 7 gennaio, allerta gialla in Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Temperature in calo ovunque

Torna la pioggia e il maltempo, almeno nel Sud Italia. E’ infatti iniziata dall’Epifania una fase meteo decisamente invernale sull’Italia: venti via via più freddi soffiano su tutte le Regioni, mentre una perturbazione riporta forti precipitazioni su molte zone. Per la giornata di oggi, venerdì 7 gennaio, allerta gialla in Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Temperature in calo. Nel weekend nevicate anche in pianura.

