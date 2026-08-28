L’Italia sopra i 40 gradi: picchi di caldo a Jerzu, Torano Scalo e in Val Pescara

La quinta ondata di calore dell’estate italiana, dovuta all’anticiclone tropicale, per la giornata di oggi ha fatto segnare nove bollini rossi e tocca i suoi massimi in diverse località della penisola. In Calabria la fascia appenninica del Cosentino è la più colpita dal grande caldo, con temperature che arrivano fino ai 44,6 gradi a Torano Scalo e di notte toccano i 30 a Catanzaro e nel reggino. In Abruzzo il record giornaliero spetta a Castiglione a Casauria con 42,2, seguito da altri sei centri sopra i 40 gradi, mentre per scendere sotto i 30 vanno raggiunti i 1.500 metri di quota nelle aree interne. Sfiorati i 46 gradi in Sardegna, a Jerzu registrato un picco di 45,8.

Nove allerte caldo

Il caldo fa registrare un altro picco nella giornata di oggi, ma si profila una sua attenuazione nel weekend, con l’eccezione di Sicilia e Calabria: questo quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Oggi sono 9 i bollini rossi, cioè con il massimo livello di rischio caldo: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Già domani in rosso saranno solo 6 delle 27 città monitorate: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E domenica si ridurranno ancora, a 4 centri urbani: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria.

Netto il calo anche dei bollini arancioni (rischio solo per i più fragili), oggi ben 11: Ancona, Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. Domani gli arancioni saranno solo 3 (Civitavecchia, Perugia e Viterbo) mentre domenica spariranno. Proprio domenica il caldo sembra che sarà messo alle spalle in buona parte del Paese: ben 16 i bollini verdi (nessun rischio caldo per la popolazione), contro i 7 gialli (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore). Si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Latina, Napoli, Perugia e Roma.

La Sardegna sfiora i 46 gradi

Nella giornata da bollino rosso per le ondate di calore, Cagliari – inserita oggi tra le città più calde dal ministero della salute – non ha registrato la temperatura più alta in Sardegna: “solo” 40,8 gradi rispetto a Jerzu, in Ogliastra, che ha sfiorato i 46 gradi (45,8). Situazioni analoghe sempre sul versante orientale dell’Isola a Bari Sardo, 45.7 gradi, Osini (44,9) e Tortolì (43.9).

A Oliena, nel Nuorese, che ieri aveva registrato il record giornaliero con 45,8 gradi, si superano di poco i 43 gradi, mentre al sud Domus de Maria, nel cui territorio ricadono le spiagge di Chia, registra 41.7 gradi. A Fonni (Nuoro), mille metri sul livello del mare, la colonnina di mercurio ha segnato 34.8 gradi, mentre la località “più fresca” è Bosa, sul litorale dell’Oristanese, con 28.6. I dati, ancora non validati, sono stati pubblicati dall’Arpas, l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Sardegna che ha anche diffuso sul proprio sito internet le temperature minime. Un’altra notte tropicale per la Sardegna con temperature che vanno dai 15 gradi di Villanova Strisaili ai 30 gradi di Castiadas (sulla costa sud occidentale) e i 31,3 gradi di Narcao nel Sulcis.

Torano Scalo raggiunge i 44,6 gradi

La quinta ondata di caldo che si è abbattuta sull’Italia ha colpito pesantemente la Calabria dove le temperature in diverse località hanno superato i 40 gradi con punte di 44,6 a Torano Scalo nel Cosentino. Un calore reso insopportabile dal clima umido che rende la temperatura percepita superiore di almeno 5 gradi a quella effettiva e che si aggiunge al fenomeno delle “notti tropicali” con la colonnina di mercurio intorno ai 30 gradi anche di notte. E’ la fascia appenninica del Cosentino quella più colpita dal caldo con 42,5 gradi a Cosenza e 41,7 a San Cosmo albanese, oltre ai 44,7 di Torano Scalo, ma anche le altre province calabresi non sfuggono alla morsa. Nella zona interna di Reggio Calabria i gradi sono stati 42,4 con 30 di notte, mentre a Roghudi si è arrivati a 41,6 e 39,7 a Cittanova e Feroleto della Chiesa. Temperature prossime ai 40 anche nel Vibonese con 40,3 a Mileto e 30 nelle ore notturne. A Catanzaro, la colonnina si è fermata a 37,5 – con 30 notturni – con ma la percezione è superiore per via dell’umidità e superiore . Anche il Crotonese non è esente dal caldo con 40,7 gradi a Cutro.

In Abruzzo sette località sopra i 40 gradi

La quinta ondata di caldo che sta colpendo l’Italia, a causa della rimonta dell’anticiclone subtropicale, non sta risparmiando l’Abruzzo. Nel pomeriggio quasi tutto il territorio registra temperature anomale per il periodo, il record giornaliero spetta a Castiglione a Casauria, in Val Pescara, con 42,2 gradi.

Le centraline di rilevamento dati dell’associazione AQ Caput Frigoris evidenziano almeno altre sei località in cui la colonnina di mercurio ha superato la fatidica soglia dei 40 gradi: Pratola Peligna 41,4; Ofena 40,9; Bussi sul Tirino 40,8; Introdacqua (frazione Cantone) 40,7; Chieti Scalo 40,7; Pettorano sul Gizio (frazione Vallelarga) 40,3. Numeri preoccupanti considerando che tra quattro giorni si entra nell’autunno meteorologico.

Sulla costa e sui monti abruzzesi

Non va meglio sui monti, per trovare temperature di poco sotto i 30 gradi bisogna salire almeno ad una quota di 1.500 metri.

Anche sulle vette il caldo è ben oltre la media che si dovrebbe avere in questo periodo della stagione, spiccano i quasi 24 gradi di Campo Imperatore, posto a 2.132 metri di altitudine, come anche Monte Genzana con 26,9 a 1.980 metri e il Blockhaus, famoso per i passaggi del Giro d’Italia, che 2.003 metri ha sfiorato i 27 gradi.

Si soffre anche nelle grandi città, a L’Aquila la media è di 36 gradi, così come nel Fucino. Situazione analoga a Teramo e Chieti, mentre Pescara segna qualche grado in meno ma con un indice di vapore acqueo maggiore.

Situazione diversa lungo tutta la costa, dalla teramana al chietino, dove le località balneari registrano temperature più basse rispetto alle aree interne, ma dove il tasso di umidità rende l’aria totalmente satura.

Fonte Ansa