Le emissioni influenzano il jet stream atlantico: quali i possibili effetti

Uno dei principali regolatori del clima europeo è a rischio di subire gli effetti delle emissioni antropiche, con la conseguenza di aumento degli eventi estremi. Le oscillazioni della corrente a getto del Nord Atlantico, il “jet stream”, si stanno progressivamente riduce, ha rilevato una ricerca condotta da due università italiane, Politecnico di Torino e Padova, e un ateneo inglese, Leeds, e questa minor variazione potrebbe causare condizioni meteorologiche persistenti durante l’inverno sul Vecchio Continente, con il verificarsi di precipitazioni più intense in Nord Europa e periodi di siccità più frequenti nel Meridione.

L’effetto delle emissioni

Le emissioni legate alle attività umane stanno influenzando la corrente a getto del Nord Atlantico, il ‘jet stream’, uno dei principali regolatori del clima europeo. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Nature Communications Earth & Environment e condotta da Politecnico di Torino, Università di Padova e Università di Leeds.

Rischio eventi estremi

Utilizzando una metodologia innovativa applicata ai dati storici del vento, il team di ricerca ha rilevato che, negli ultimi decenni, le oscillazioni della corrente, in termini di latitudine e inclinazione, si sono progressivamente ridotte. Analizzando oltre 250 simulazioni climatiche, gli autori dello studio hanno registrato che il segnale di cambiamento nelle osservazioni è circa quattro volte più intenso rispetto a quello simulato. La diminuzione della corrente a getto, sul clima invernale europeo, porta implicazioni significative: un jet stream meno variabile, infatti, potrebbe favorire condizioni meteorologiche più persistenti, aumentando il rischio di eventi estremi: precipitazioni più intense nel Nord Europa, in particolare nel Regno Unito, e periodi di siccità più frequenti nelle regioni mediterranee.

I modelli

“I modelli climatici concordano nel prevedere una riduzione della variabilità dovuta alle emissioni antropiche, ma il trend nelle re-analisi storiche si colloca ai margini dell’intervallo dei trend simulati – spiega Andrea Vito Vacca, dottorando al Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture-Dati del Politecnico di Torino, che ha firmato lo studio insieme al professor Josh von Har. Questo indica che i modelli sottostimano la risposta dell’atmosfera ai gas serra, oppure che sottostimano la variabilità naturale del sistema, che potrebbe amplificare l’indebolimento”. Le discrepanze che stanno emergendo tra i modelli e le osservazioni suggeriscono che il sistema climatico potrebbe essere più sensibile di quanto finora stimato.

Fonte Ansa