L’autunno cambia volto: nuove perturbazioni in arrivo

L’evoluzione meteorologica dei prossimi giorni segnerà un netto cambio di scenario sull’intero bacino del Mediterraneo, riportando condizioni tipicamente autunnali su gran parte della nostra Penisola. L’ingresso di correnti umide di origine oceanica aprirà la strada a una fase dinamica e piovosa, accompagnata dal ritorno della neve sui rilievi e da un rinforzo della ventilazione. Solo nella seconda parte della settimana l’atmosfera tornerà a stabilizzarsi, regalando schiarite più ampie e un generale calo delle temperature notturne.

Primo impulso al Centro-Sud e schiarite al Nord

Nel corso della prossima settimana l’assetto della circolazione atmosferica sull’Europa subirà verosimilmente un’evoluzione a causa dell’abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico. Gli ultimi aggiornamenti elaborati dal Centro Europeo confermerebbero tale configurazione sinottica, suscettibile di favorire l’approfondimento di una saccatura verso il bacino del Mediterraneo e di convogliare sulla Penisola correnti umide e instabili di matrice oceanica, responsabili della genesi di sistemi frontali organizzati in grado di riportare precipitazioni su tante regioni. Già in avvio di settimana un primo impulso perturbato attraverserà la Penisola, determinando piogge diffuse in particolare sulle regioni del Centro-Sud, segnatamente lungo il versante tirrenico, mentre prevarranno condizioni atmosferiche più stabili al Nord e sui settori adriatici, dove si osserveranno ampi spazi soleggiati. Lungo la dorsale appenninica centro-meridionale le precipitazioni a carattere nevoso si attesteranno oltre i 1900-2100 metri di altitudine, con modesti apporti sulle vette principali. Il passaggio frontale attiverà venti moderati dai quadranti meridionali sui bacini occidentali e sullo Ionio, con moto ondoso fino a mosso o localmente molto mosso sul Mar Tirreno e sul Canale di Sardegna, dove l’altezza d’onda significativa si collocherà tra 1,5 e 2 metri al largo. Sotto il profilo termico, le temperature massime si attesteranno tra 12 e 14°C al Nord, tra 15 e 18°C al Centro e tra 19 e 22°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Piogge diffuse e neve sulle Alpi

La situazione evolverebbe nella giornata di Martedì 17 Novembre, quando un secondo fronte, più incisivo, in discesa dal Nord Atlantico, reitererebbe una fase marcatamente instabile. Le precipitazioni interesserebbero dapprima il Nord, risultando anche abbondanti in particolare sulla Liguria di Levante e sul Triveneto, per poi estendersi rapidamente, nel corso della giornata, anche alle regioni del Centro-Sud con rovesci e probabili fenomeni temporaleschi, segnatamente lungo i settori tirrenici. Contestualmente, l’ingresso di aria più fresca associata alla saccatura favorirebbe il ritorno di nevicate su Alpi e Prealpi, con accumuli consistenti oltre i 1800-2000 metri di quota, mentre sull’Appennino centrale la quota neve si attesterebbe attorno ai 1900-2100 metri. La circolazione depressionaria attiverebbe venti tesi di Libeccio sui bacini occidentali e di Scirocco sull’Adriatico, con raffiche localmente fino a 50-60 km/h e moto ondoso in incremento fino a molto mosso sul Mar Ligure, sul Mar Tirreno e sull’alto Adriatico, con altezze d’onda significativa intorno a 2 metri al largo. I valori termici diurni subirebbero una lieve flessione al Nord-Ovest portandosi tra 10 e 13°C, mantenendosi invece compresi tra 12 e 15°C al Nord-Est, tra 15 e 18°C al Centro e fino a 20-23°C al Meridione e sulle Isole Maggiori per effetto del richiamo meridionale.

Da giovedì pausa anticiclonica e quadro termico

Nella seconda parte della settimana si profilerebbe una transizione graduale verso una maggiore stabilità atmosferica: dopo le ultime precipitazioni tra Giovedì 19 e Venerdì 20 Novembre al Centro-Sud, con nevicate confinate alle quote più elevate dell’Appennino meridionale oltre i 1800-2000 metri. Successivamente la progressiva espansione di un promontorio di alta pressione favorirebbe il dissolvimento della nuvolosità su gran parte dell’Italia, garantendo ampie schiarite segnatamente durante il weekend di Sabato 21 e Domenica 22 Novembre. Questa rimonta anticiclonica determinerebbe una generale attenuazione della ventilazione, con residui venti moderati dai quadranti meridionali tra basso Tirreno e Canale di Sicilia e moto ondoso in graduale scaduta fino a poco mosso su gran parte dei bacini. Sotto il profilo termico si registrerebbe una moderata flessione dei valori sulle regioni del Centro-Nord, con massime comprese tra 11 e 14°C e un sensibile raffreddamento notturno per irraggiamento sulle pianure settentrionali e nelle vallate interne centrali, dove le minime scenderebbero verso 3-6°C favorendo la formazione di foschie o locali banchi di nebbia; farebbero eccezione le regioni meridionali e le Isole Maggiori, dove la persistenza di correnti miti dai quadranti meridionali manterrebbe le temperature su valori superiori alle medie climatologiche del periodo, con massime ancora comprese tra 19 e 23°C.

Fonte Ansa