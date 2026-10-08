L’Autunno cambia passo: nel weekend torna gradualmente la stabilità

Nei prossimi giorni il quadro meteorologico evolverà verso un progressivo miglioramento, anche se il weekend inizierà ancora all’insegna dell’instabilità su parte del Paese. Le condizioni più tranquille avanzeranno gradualmente dal Nord verso il resto d’Italia. Sabato 10 ottobre saranno ancora possibili piogge e rovesci, mentre domenica 11 ottobre l’alta pressione favorirà una situazione più stabile, accompagnata da temperature in moderata ripresa.

Sabato tra residue instabilità e prime schiarite

Nei prossimi giorni il quadro meteorologico sarà caratterizzato da un generale peggioramento, destinato a condizionare poi anche la prima parte del weekend. Insomma, il maltempo di questi giorni lascerà spazio solo gradualmente a condizioni più tranquille, con un miglioramento che interesserà inizialmente il Nord e si estenderà poi al resto dell’Italia. Quella di sabato sarà ancora una giornata instabile. Nonostante un moderato aumento della pressione, il fronte perturbato responsabile del maltempo atteso nei prossimi giorni continuerà a influenzare il nostro Paese, favorito dalla presenza di un vortice depressionario, pur in graduale attenuazione e allontanamento. Ci attendiamo piogge al Sud, mentre al Centro i fenomeni saranno residui e interesseranno quasi esclusivamente il Lazio e le regioni adriatiche. Il Nord, invece, beneficerà già dell’avanzamento dell’alta pressione, registrando condizioni stabili, con ampie schiarite, pur in un contesto di nuvolosità irregolare.

Domenica migliora, ma resta qualche disturbo

Segnali di ulteriore miglioramento del quadro meteorologico si osserveranno Domenica 11 Ottobre, quando l’avvicinamento dell’area di alta pressione sarà più netto e favorirà condizioni di generale stabilità. Avremo, tuttavia, una nuvolosità a carattere sparso, più compatta al Nord-Ovest e soprattutto sulla Liguria, dove non si esclude qualche isolato piovasco. Tra il pomeriggio e la serata è previsto un rinforzo dei venti freschi orientali sul Nord-Est, con un aumento delle nubi in prossimità dei rilievi e qualche veloce acquazzone. Le temperature faranno registrare una moderata ripresa nei valori massimi, mediamente di 3–4°C rispetto alle 24 ore precedenti, mantenendosi nel complesso allineate alle medie climatologiche del periodo.

Fonte Ansa