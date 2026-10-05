L’anticiclone arretra: torna il maltempo sull’Italia

Dopo giorni caratterizzati da condizioni prevalentemente stabili e temperature ancora miti, il quadro meteorologico sull’Italia è destinato a cambiare. Una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà alla Penisola, determinando un graduale aumento della nuvolosità e il ritorno delle precipitazioni, inizialmente al Nord e successivamente anche al Centro-Sud. Il passaggio del fronte freddo nella parte centrale della settimana potrebbe inoltre favorire fenomeni più organizzati e un generale calo delle temperature, mentre per il weekend resta ancora da definire l’evoluzione.

L’arrivo della perturbazione

Dopo un prolungato dominio di un promontorio anticiclonico di origine subtropicale, nel corso della settimana si assisterà a una variazione del quadro meteorologico per l’ingresso di un sistema perturbato a matrice atlantica. L’evoluzione è innescata dal cavo d’onda di una saccatura in affondo dal Nord Europa verso la Penisola Iberica.La struttura ciclonica traslerà verso est interessando Francia e Germania, coinvolgendo gradualmente le regioni del Nord e del Centro Italia con incremento della nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente.

Evoluzione meteo e livelli di attendibilità

Oggi: Nuvolosità in aumento al Centro-Nord, tempo in prevalenza soleggiato al Sud. Precipitazioni sui settori alpini (in particolare centrorientali), con parziale interessamento pomeridiano delle zone interne della Sardegna e del litorale tirrenico toscano.Martedì 6 (attendibilità 75%): Copertura nuvolosa estesa al Centro-Nord con precipitazioni su Sardegna e regioni tirreniche, anche a carattere temporalesco. Debole instabilità in estensione a Sicilia e Calabria con piogge sparse.Mercoledì 7 (attendibilità 65%): il transito del fronte freddo determinerà un peggioramento più organizzato al Centro-Nord, con precipitazioni diffuse e intensificazione dei fenomeni tra pomeriggio e sera.

Il peggioramento prosegue verso il Centro-Sud

Giovedì 8 (attendibilità 60%): Il sistema perturbato interesserà gran parte della penisola, con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al Nord-Ovest, seguiti da una recrudescenza serale su Triveneto e basso Tirreno. Generico calo delle temperature.Venerdì 9 e weekend (tendenza, attendibilità 40%): residua instabilità con piogge sparse su Triveneto e Centro-Sud, alternate a fasi asciutte. Un ipotizzato aumento della pressione nel fine settimana potrebbe favorire un graduale ripristino di condizioni di stabilità, evoluzione che necessita di ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti dei modelli matematici.

Fonte Ansa