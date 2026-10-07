Inverno: la variabile artica può cambiare lo scenario meteorologico

Con l’avvicinarsi dell’inverno 2026-2027, i modelli meteorologici a lungo termine iniziano a delineare le prime tendenze sulla stagione fredda. Le proiezioni indicano, in particolare, una possibile prevalenza di temperature superiori alla media in Europa, senza però escludere improvvisi episodi di freddo intenso. La lettura dei dati richiede cautela: le elaborazioni stagionali descrivono infatti scenari probabilistici e non consentono di prevedere con precisione singoli eventi meteorologici. A determinare eventuali cambiamenti saranno anche ENSO e vortice polare.

La visione di ECMWF: lo scostamento termico di fondo e la circolazione zonale

Con l’avvicinarsi dell’Inverno 2026-2027, i centri di calcolo internazionali stanno emettendo le prime proiezioni dei modelli deterministici e probabilistici a lungo termine per la prossima stagione fredda. La lettura di queste tendenze stagionali richiede, tuttavia, un’estrema cautela: un errore frequente è infatti quello di scambiare una proiezione probabilistica di medio-lungo termine con una previsione meteorologica puntuale.Detto ciò, mentre il modello europeo ECMWF evidenzia per l’Europa una linea di tendenza caratterizzata da temperature medie superiori alla norma, le teleconnessioni globali, in primis lo stato dell’ENSO (El Niño/La Niña) e l’evoluzione del vortice polare, suggeriscono possibili scenari di forte variabilità, con periodi di blocco atlantico e improvvise irruzioni d’aria artica.La visione di ECMWF: lo scostamento termico di fondo e la circolazione zonaleLe proiezioni stagionali del Centro Europeo (all’interno del programma Copernicus C3S) analizzano l’atmosfera attraverso simulazioni ad ensemble, valutando gli scostamenti medi di temperatura e precipitazioni rispetto alla climatologia degli ultimi trent’anni.I punti chiave del modello europeo per l’Inverno 2026-2027 evidenziano:- scarto termico positivo diffusa: ampie porzioni del bacino del Mediterraneo e dell’Europa centro-meridionale mostrano una probabilità elevata di registrare temperature medie di +0.5 °C e fino a +1.5 °C sopra la media;- Prevalenza delle correnti occidentali: il modello europeo stima una frequente attività delle depressioni atlantiche (flusso zonale), in grado di provocare fasi piovose e relativamente miti sul comparto occidentale europeo e sull’Italia;- Neve concentrata in quota: il campo termico generalmente sopra le medie confinerebbe le precipitazioni nevose prevalenti alle quote medio-alte alpine e appenniniche, riducendo la probabilità di episodi nevosi duraturi in pianura sul lungo periodo.

Il ruolo delle teleconnessioni: l’influenza di El Niño e la risposta atmosferica

Oltre ai modelli deterministici, i meteorologi analizzano gli indici descrittivi dello stato degli oceani e dell’atmosfera. L’andamento dell’indice ENSO nel Pacifico equatoriale gioca un ruolo indiretto, ma significativo sulla circolazione emisferica:- Modulazione delle onde di Rossby: la presenza di uno scostamento termico oceanico equatoriale altera i flussi di calore verso i poli, favorendo la formazione di ampie ondulazioni del flusso a getto (jet stream).- Aumento della variabilità alle alte latitudini: sebbene El Niño non abbia un impatto univoco sul Mediterraneo, la sua interazione con la circolazione generale tende ad aumentare la probabilità di “blocchi d’alta pressione” alle alte latitudini (tra Groenlandia e Scandinavia), capaci di deviare le correnti fredde verso le basse latitudini europee.

Il fattore stratosfera: la stabilità del Vortice Polare e i “Sudden Stratospheric Warming”

L’elemento chiave per determinare eventuali fasi di freddo intenso durante l’Inverno rimane il comportamento del Vortice Polare Stratosferico (VPS). Attorno ai 10-50 km di altitudine, una struttura ciclonica stabile trattiene l’aria gelida all’interno del Circolo Polare Artico. Quando questo vortice subisce disturbi da parte delle onde troposferiche (attraverso riscaldamenti improvvisi noti come SSW, Sudden Stratospheric Warming, si possono verificare alcune conseguenze:- Inversione dei venti orientali: il Vortice Polare può rallentare, allungarsi o spaccarsi in due o più lobi (split);- Propagazione verso la troposfera: la rottura del vortice stratosferico si riflette, nel giro di 2-4 settimane, sulla circolazione al suolo, innescando indici AO (Arctic Oscillation) e NAO (North Atlantic Oscillation) negativi.- Sgancio di masse d’aria artica: l’alta pressione si insedia al Polo o sull’Atlantico settentrionale, spingendo nuclei d’aria gelida di origine continentale-russo-siberiana o artico-marittima verso l’Europa meridionale.

Cosa aspettarsi in Italia: l’equivoco tra “media stagionale” e “singolo evento”

La sintesi scientifica delle proiezioni per l’Inverno 2026-2027 suggerisce un quadro tutt’altro che monolitico. Un Inverno che chiude statisticamente a +1°C sopra la media non esclude la possibilità di assistere a 10-15 giorni di gelo e neve a bassa quota. La tendenza statistica descrive la baseline climatologica prevalente (mantenuta alta dal riscaldamento globale e dai flussi atlantici), mentre le dinamiche stratosferiche e le teleconnessioni rappresentano i “grilletti” capaci di spezzare la mitezza con parentesi di freddo incisivo.

Fonte Ansa