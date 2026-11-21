L’ingresso ufficiale nell’Inverno meteorologico si preannuncia all’insegna della dinamicità atmosferica e di un clima sensibilmente più caldo rispetto agli standard stagionali. Secondo le più recenti elaborazioni modellistiche a medio e lungo termine, l’intera area mediterranea e gran parte del continente europeo sperimenteranno una fase dominata dalle correnti oceaniche occidentali. Questo assetto barico impedirà alle irruzioni artiche di raggiungere le nostre latitudini, favorendo invece il transito di perturbazioni umide e temperate che caratterizzeranno la prima decade del mese.

Avvio dell’inverno sopra la norma

Le proiezioni elaborate dal Centro Europeo a medio e lungo termine delineano per l’avvio del mese di Dicembre una circolazione atmosferica che si manterrebbe caratterizzata da temperature superiori alla media climatologica su gran parte del continente europeo. Il segnale emergerebbe con particolare evidenza sull’Europa centro-occidentale e sul bacino del Mar Mediterraneo, Penisola italiana compresa, dove per la prima decade del mese si stimerebbero anomalie termiche positive diffuse comprese tra +1 e +3°C rispetto al trentennio di riferimento 1991-2020. L’inerzia termica delle acque superficiali del Mar Mediterraneo ancora relativamente miti, unita ad assetti barici dominati da correnti temperate occidentali con le masse d’aria più fredda confinate alle alte latitudini o sull’Europa orientale, contribuirebbe a impostare l’avvio dell’Inverno meteorologico su valori superiori alla norma stagionale, riducendo la frequenza delle gelate notturne in pianura e prolungando la persistenza delle anomalie positive già osservate nel corso dell’Autunno.

Dinamica del flusso atlantico e distribuzione delle precipitazioni

Dinamica del flusso atlantico, quota neve e quadro anemometrico per l’avvio di dicembre. A fronte di un quadro termico stimato superiore alle medie del periodo, la circolazione atmosferica evidenzierebbe tuttavia una spiccata dinamicità sul piano pluviometrico, poiché il surplus termico risulterebbe legato a un flusso zonale umido e temperato anziché a un campo anticiclonico asciutto. Nel corso della prima parte di Dicembre le correnti occidentali convoglierebbero infatti una sequenza di sistemi frontali dall’Oceano Atlantico verso l’Europa centro-meridionale: sull’Italia tale configurazione favorirebbe precipitazioni frequenti soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo la fascia tirrenica, per effetto dell’esposizione diretta ai flussi umidi oceanici alimentati dall’evaporazione sui mari ancora miti, mentre lungo il medio e basso versante adriatico e sui settori ionici prevarrebbero condizioni più asciutte per l’effetto di sottovento della catena appenninica, con apporti complessivi in linea o localmente inferiori alle medie climatologiche.

Quota neve in montagna, ventilazione e stato dei mari

Sull’arco alpino le precipitazioni nevose tenderebbero a concentrarsi prevalentemente a quote medio-alte, attorno a 1700-2000 metri di altitudine, mentre sull’Appennino settentrionale e centrale resterebbero confinate oltre i 1900-2100 metri, data l’origine temperata delle masse d’aria atlantiche, in un contesto accompagnato da ventilazione prevalentemente occidentale o sud-occidentale a tratti moderata o tesa e da mari spesso mossi o molto mossi sui bacini di ponente e sul Tirreno.

Fonte Ansa