Le proiezioni meteorologiche per la prima parte del mese di dicembre mostrano uno scenario dominato da dinamiche atmosferiche complesse, in cui il riscaldamento climatico di fondo interagisce con le grandi configurazioni bariche emisferiche. L’analisi dei principali indici di teleconnessione e dei flussi oceanici permette di delineare le tendenze termiche e pluviometriche attese sull’Europa e sulla penisola italiana, offrendo un quadro dettagliato sull’evoluzione delle correnti occidentali, sulla distribuzione delle precipitazioni e sul comportamento del Vortice Polare in avvio di stagione.

Scarti termici positivi e segnale climatico di fondo

Le proiezioni stagionali elaborate dal Centro Europeo delineano per l’avvio del mese di dicembre una circolazione atmosferica caratterizzata da scarti termici positivi persistenti su gran parte del continente europeo. Secondo le più recenti analisi sinottiche, tale assetto barico risulterebbe coerente con i pattern di teleconnessione associati alla dinamica del Vortice Polare. All’inizio di dicembre le proiezioni termiche riflettono in misura crescente il segnale climatico di fondo legato al riscaldamento globale, una linea di base già elevata che determina frequenti scostamenti positivi rispetto alle medie del passato. Anche in assenza di configurazioni sinottiche marcatamente anticicloniche, questa componente strutturale favorirebbe deviazioni verso l’alto più ricorrenti e persistenti rispetto ai decenni precedenti. Il segnale appare particolarmente marcato sull’Europa centro-occidentale e sul bacino del Mediterraneo, Italia compresa, dove per l’inizio del mese si stimerebbero anomalie positive diffuse comprese tra +1 e +3°C rispetto alle medie climatologiche trentennali. L’inerzia termica dei bacini marittimi ancora relativamente miti, unita ad assetti barici orientati verso correnti temperate occidentali con le masse d’aria più fredda confinate alle alte latitudini o sull’Europa orientale, contribuirebbe a impostare l’avvio dell’Inverno meteorologico su valori superiori alla norma, rendendo ordinari scarti che in passato costituivano un’eccezione.

Dinamica del flusso atlantico e regime pluviometrico per l’avvio di dicembre

A fronte di temperature stimate superiori alle medie del periodo, la circolazione atmosferica evidenzierebbe una marcata dinamicità sul piano delle precipitazioni. Nel corso della prima parte di dicembre il flusso delle correnti occidentali convoglierebbe una sequenza di sistemi frontali dall’Oceano Atlantico verso l’Europa centro-meridionale. Sulla Penisola tale configurazione favorirebbe precipitazioni soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo la fascia tirrenica, per effetto dell’esposizione diretta ai flussi umidi oceanici, mentre lungo il versante adriatico e sui settori ionici prevarrebbero condizioni più asciutte, con apporti complessivi in linea o localmente inferiori alle medie climatologiche. Sull’arco alpino le precipitazioni nevose tenderebbero a concentrarsi prevalentemente a quote medio-alte, attorno ai 1700-2000 metri di altitudine, mentre sull’Appennino settentrionale e centrale resterebbero confinate oltre i 1900-2100 metri, data l’origine temperata delle masse d’aria atlantiche.

Il ruolo del Vortice Polare nella circolazione emisferica

Con il progredire della stagione autunnale e la graduale riduzione della radiazione solare incidente alle alte latitudini, la circolazione atmosferica emisferica è regolata dalla strutturazione del Vortice Polare, la vasta circolazione ciclonica semipermanente estesa tra la troposfera e la stratosfera sopra il bacino artico, alimentata dal raffreddamento radiativo polare e caratterizzata da un pronunciato gradiente barico e termico orizzontale rispetto alle latitudini temperate. Sotto il profilo fluidodinamico, la struttura del Vortice Polare risponde a due regimi fondamentali: in presenza di un assetto compatto e approfondito, le masse d’aria fredda restano confinate alle latitudini polari grazie a un getto zonale sostenuto in alta quota, favorendo sull’Europa meridionale e sul bacino del Mediterraneo regimi anticiclonici con ventilazione debole o moderata dai quadranti occidentali e temperature in linea o superiori alle medie; al contrario, un assetto debole o disturbato da processi di dislocazione o scissione in più lobi ciclonici induce un rallentamento e una marcata ondulazione della corrente a getto, attivando avvezioni di masse d’aria artica, di matrice marittima o continentale, verso le medie latitudini con conseguenti ciclogenesi secondarie e spiccata instabilità. Le proiezioni a medio e lungo termine per la prima parte di dicembre evidenzierebbero l’attivazione di flussi di calore troposferici verso la stratosfera, in grado di destabilizzare il Vortice Polare che rimarrebbe quindi poco compatto, configurando un assetto suscettibile di mantenere frequenti flussi perturbati atlantici anche in avvio del prossimo mese.

Fonte Ansa