Meteo e Viaggi

Indonesia, erutta il vulcano Anak Krakatoa: chiusi quattro aeroporti

L’eruzione del vulcano in Indonesia sta provocando pesanti disagi: è stato sospeso il traffico aereo anche allo scalo di Giacarta

Di redazione
Photo by Israel Torres: https://www.pexels.com/photo/eruption-of-a-volcano-17404101/

L’eruzione dell’Anak Krakatoa torna a condizionare i collegamenti aerei in Indonesia. Le autorità hanno deciso di prolungare fino alle 18 locali, le 13 in Italia, la chiusura di quattro aeroporti, compreso quello della capitale Giacarta. Migliaia di passeggeri sono rimasti coinvolti nei disagi, mentre le compagnie invitano a verificare costantemente lo stato dei voli.

La decisione

Le autorità indonesiane hanno deciso di estendere la chiusura di quattro aeroporti, compreso quello di Giacarta, fino alle 18 locali (le 13 in Italia) a causa dell’eruzione del vulcano Anak Krakatoa. Sono migliaia i passeggeri coinvolti dai disagi.

Le dichiarazioni

“In seguito all’aumentare dell’attività eruttiva del monte Anak Krakatoa – si legge in una nota – i voli in diversi aeroporti sono stati sospesi; si invitano i passeggeri a monitorare costantemente lo stato del proprio volo con le rispettive compagnie aeree”.

Fonte Ansa

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Gaza, esploso un ordigno sulla Linea Gialla: violato il cessate il fuoco
Prossimo articolo
Ricomincia la scuola: a Bolzano i primi a tornare in classe

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE