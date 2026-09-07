Indonesia, erutta il vulcano Anak Krakatoa: chiusi quattro aeroporti

L’eruzione dell’Anak Krakatoa torna a condizionare i collegamenti aerei in Indonesia. Le autorità hanno deciso di prolungare fino alle 18 locali, le 13 in Italia, la chiusura di quattro aeroporti, compreso quello della capitale Giacarta. Migliaia di passeggeri sono rimasti coinvolti nei disagi, mentre le compagnie invitano a verificare costantemente lo stato dei voli.
La decisione
Le autorità indonesiane hanno deciso di estendere la chiusura di quattro aeroporti, compreso quello di Giacarta, fino alle 18 locali (le 13 in Italia) a causa dell’eruzione del vulcano Anak Krakatoa. Sono migliaia i passeggeri coinvolti dai disagi.
Le dichiarazioni
“In seguito all’aumentare dell’attività eruttiva del monte Anak Krakatoa – si legge in una nota – i voli in diversi aeroporti sono stati sospesi; si invitano i passeggeri a monitorare costantemente lo stato del proprio volo con le rispettive compagnie aeree”.
Fonte Ansa