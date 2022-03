India: a Dehli maxi ondata di calore oltre i 42 gradi

Allarme giallo a Delhi per l’arrivo di un’ondata di calore nelle prossime 48 ore. La temperatura della capitale indiana ha toccato ieri il picco di 42 gradi, con la minima a 22: il dato più alto dal marzo del 1945. Le temperature sono di almeno sette gradi più alte rispetto alla media stagionale.

L’India Meteorological Department (IMD) prevede un ulteriore aumento nella regione nei prossimi due giorni. Questo mese Delhi non ha avuto neppure una goccia di pioggia, mentre normalmente cadono almeno 15,9 mm, ma ha visto precipitazioni particolarmente intense nei primi due mesi dell’anno, con un picco di 88,2 mm a gennaio, un record negli ultimi 121 anni.

Heat wave to severe heat wave conditions in most parts very likely over West Rajasthan; at some parts over East Rajasthan & West Madhya Pradesh on 29th & 30th and heat wave conditions in isolated pockets over these areas during 31st March to 02nd April. pic.twitter.com/3iflyJ80Ji

— India Meteorological Department (@Indiametdept) March 29, 2022