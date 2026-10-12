Il clima d’inverno: le prime stime per l’Europa

Con l’avanzare della stagione autunnale, l’attenzione si sposta sui prossimi mesi, in particolare su dicembre, che segnerà ufficialmente l’avvio dell’inverno 2026-2027. Le prime tendenze stagionali offrono indicazioni sull’evoluzione generale del quadro climatico europeo, Italia compresa, ma richiedono cautela nell’interpretazione. Le proiezioni a lungo termine, infatti, non consentono di stabilire con precisione quali condizioni meteorologiche si verificheranno nei singoli giorni. L’andamento effettivo dell’inverno dipenderà dall’evoluzione delle principali configurazioni atmosferiche.

Le tendenze stagionali dei centri di calcolo internazionali

Quando si parla di proiezioni a lunga scadenza, come quelle elaborate dai principali centri di calcolo internazionali, non bisogna commettere l’errore di considerarle alla stregua di un bollettino meteorologico tradizionale. Le tendenze stagionali non descrivono il tempo che farà in una singola giornata o in una specifica località, ma tracciano una proiezione probabilistica su scala continentale. In altre parole, indicano se un mese o una stagione tenderanno a concludersi complessivamente con temperature e precipitazioni superiori o inferiori alle medie climatiche storiche, oltre a fornire indicazioni su altri parametri meteorologici e climatici.

Dicembre: la proiezione aggiornata per Europa e Italia

Analizzando le mappe previsionali stagionali fornite dal Copernicus Climate Change Service, il servizio europeo per il cambiamento climatico, emerge un’anomalia positiva delle temperature che interessa gran parte del continente europeo, Italia compresa, per il mese di dicembre. Le tonalità calde prevalenti sulla mappa indicano una probabilità maggiore di temperature superiori alla media. Questo scenario potrebbe essere associato alla persistenza di campi di alta pressione o a una circolazione zonale mite di origine atlantica, in grado di limitare temporaneamente le grandi irruzioni di aria fredda continentale. Tuttavia, una tendenza generale verso condizioni miti non esclude la possibilità di ondate di freddo intenso. Molto dipenderà, infatti, da due fattori determinanti su scala emisferica. Il primo è il comportamento del Vortice Polare, una vasta circolazione atmosferica che interessa le regioni artiche durante la stagione fredda. Un vortice forte e compatto tende a confinare l’aria fredda alle alte latitudini, favorendo condizioni relativamente più stabili e miti sull’Europa. Al contrario, un suo indebolimento o una frammentazione, talvolta associati a improvvisi riscaldamenti stratosferici, possono favorire la discesa di masse d’aria gelida verso le medie latitudini. Il secondo fattore riguarda la variabilità stagionale e l’evoluzione delle configurazioni sinottiche tra Europa e Atlantico. L’interazione tra le correnti oceaniche e la posizione delle strutture anticicloniche contribuirà a determinare le traiettorie delle perturbazioni invernali e, di conseguenza, le condizioni meteorologiche sul continente.

Un inverno da monitorare

In conclusione, l’avvio dell’inverno 2026-2027 potrebbe essere caratterizzato da una certa dinamicità atmosferica, pur in un contesto inizialmente orientato verso temperature superiori alla media su gran parte dell’Europa. Trattandosi di proiezioni a lunga scadenza, lo scenario dovrà essere costantemente aggiornato alla luce delle nuove elaborazioni modellistiche. Particolare attenzione andrà riservata agli eventuali scambi meridiani e alle variazioni nello stato del Vortice Polare, elementi che potrebbero influenzare l’evoluzione meteorologica delle settimane successive.

Fonte Ansa