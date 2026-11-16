Fronte perturbato in arrivo sull’Italia: come cambierà la fine di novembre

Il quadro meteorologico delineato per l’ultima decade di novembre si prospetta particolarmente dinamico, segnato dapprima da un deciso transito perturbato di matrice atlantica e successivamente da un generale cambiamento di stampo anticiclonico. Le proiezioni modellistiche evidenziano una prima fase caratterizzata da precipitazioni diffuse e nevicate in quota, seguita da una progressiva rimonta dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo che ripristinerà condizioni di stabilità atmosferica, favorendo tuttavia il ritorno di nebbie e foschie dense sulle pianure.

Passaggio perturbato atlantico, piogge battenti e neve in quota

Secondo le attuali proiezioni modellistiche, una di queste configurazioni depressionarie potrebbe strutturarsi in modo incisivo tra lunedì 23 e martedì 24 Novembre. La fase perturbata interesserebbe dapprima le regioni del Centro-Nord, determinando precipitazioni battenti e localmente abbondanti, per poi estendersi progressivamente anche al resto dell’Italia. A causa della natura relativamente mite delle masse d’aria associata al vortice, il limite delle nevicate si manterrebbe su quote medio-alte, attestandosi generalmente al di sopra dei 1800-2000 metri sulle aree alpine e prealpine e oltre i 2000-2200 metri lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale.

Espansione dell’alta pressione, inversioni termiche e nebbie

Archiviato il passaggio instabile, la tendenza a medio-lungo termine mostrata dai centri di calcolo suggerirebbe un graduale mutamento della circolazione. A partire da giovedì 26 e venerdì 27 novembre, la progressiva espansione di un promontorio di alta pressione sul bacino del Mediterraneo tenderebbe a inibire il flusso perturbato atlantico, determinando l’assenza di precipitazioni e ampi spazi soleggiati su gran parte della Penisola, con conseguente esaurimento delle nevicate sui rilievi. La rimonta anticiclonica favorirebbe una generale attenuazione della ventilazione su tutti i settori, accompagnata da una graduale scaduta del moto ondoso fino a poco mosso sui bacini circostanti. La stabilizzazione della colonna d’aria nei bassi strati, tipica delle fasi anticicloniche tardo-autunnali, favorirebbe tuttavia il ritorno delle nebbie e di banchi di foschia densa, segnatamente sulle basse pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro, dove le inversioni termiche notturne tenderebbero a intrappolare l’umidità nei bassi strati. Sul piano termico complessivo, le elaborazioni del Centro Europeo evidenzierebbero la persistenza di scarti positivi nei valori diurni su gran parte dell’Italia, confermando la tendenza alla mitezza della stagione autunnale soprattutto nelle temperature massime, a fronte di un raffreddamento notturno per irraggiamento nelle aree pianeggianti e vallive interessate dalle inversioni.

Fonte Ansa