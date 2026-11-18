Il prossimo fine settimana segnerà un classico passaggio di consegne autunnale sul bacino del Mediterraneo. Dopo una fase iniziale caratterizzata da stabilità atmosferica, cieli sereni e nebbie sulle pianure, lo scenario meteorologico cambierà radicalmente a partire da domenica. Un nuovo e intenso fronte perturbato di origine atlantica raggiungerà la penisola italiana, portando piogge diffuse, venti di Scirocco e Libeccio in rinforzo, un generale calo termico al Nord e nevicate abbondanti sui rilievi alpini occidentali.

Sabato: stabilità e nebbie mattutine

In avvio di fine settimana, sabato 21 novembre, il campo di alta pressione determinerà una fase di maggiore stabilità atmosferica, garantendo ampi spazi soleggiati su buona parte dell’Italia. Da segnalare la possibilità di locali piovaschi solamente lungo la fascia tirrenica di Campania e Calabria. Nelle prime ore della giornata saranno però attese nebbie e foschie, in particolare sulle basse pianure del Nord e nelle valli interne del Centro. In questo periodo dell’anno, con cielo sereno o poco nuvoloso durante la notte, venti deboli o assenti e marcato raffreddamento radiativo al suolo, l’aria nei bassi strati raggiunge facilmente la saturazione, dando origine a banchi nebbiosi destinati a diradarsi gradualmente con il riscaldamento diurno. Il quadro termico evidenzierà spiccate inversioni notturne, con minime comprese tra 2-4°C nelle aree di pianura interessate dalle riduzioni di visibilità, mentre le massime diurne si attesteranno tra i 12-14°C nei settori soleggiati.

Domenica: peggioramento e piogge diffuse

Nel corso della giornata di domenica 22 novembre è previsto il passaggio di un nuovo fronte atlantico da ovest, che innescherà precipitazioni a partire dalle regioni settentrionali. Gli accumuli pluviometrici più rilevanti si registreranno su Liguria, dove si attesteranno intorno ai 40–50 mm/24h per effetto dello stau orografico e delle convergenze nei bassi strati. Sull’arco alpino occidentale sono attese nevicate a partire dai 1200–1400 metri di quota, con accumuli oltre i 50 cm sopra i 1800–2000 metri, mentre sull’Appennino settentrionale la quota neve si manterrà oltre i 1700–1900 metri. Entro la serata le piogge interesseranno pure Toscana, Lazio (specie i settori di costa), Umbria e Marche.

Evoluzione di venti e temperature

I venti si disporranno dapprima di Libeccio e Scirocco, per poi ruotare dai quadranti occidentali rinforzando specie sulle due Isole Maggiori e sul mar Tirreno. Le temperature massime caleranno al Nord assestandosi su 8–10°C, mentre resteranno più miti e stazionarie al Centro-Sud.

Fonte Ansa