Freddo e neve, nessuna tregua nel weekend

Neve e precipitazioni in tutta Italia. L’inverno è ormai entrato in scena con aria fredda e precipitazioni su quasi tutta Italia. E, ovviamente, ancora tanta neve.

Un’intensa perturbazione sta per raggiungere il Piemonte nelle prossime ore: in arrivo i primi fenomeni che risulteranno nevosi sino a quote basse su gran parte della regione e che poi si intensificheranno. Il maltempo si attenuerà in serata, ma a seguire giungeranno nuove perturbazioni. Attesi fenomeni anche a carattere di rovescio, più intensi sulle province orientali e nevosi sino in pianura. Si imbiancheranno Torino e tutte le principali città, con accumuli anche oltre 10 cm in pianura tra Asti, Vercelli, Alessandria, Novara e Verbania.

Accumuli maggiori, anche oltre i 20/30 cm in collina e sul Verbano-Cusio-Ossola, sulle Langhe e sull’alto alessandrino: possibili disagi alla circolazione stradale, specie nelle tratte alpine e appenniniche.

Tanta neve è dunque attesa anche sulle Alpi, intorno ai 50 cm dai 1000 metri.

Temperature in calo nei valori massimi e clima pienamente invernale.

Nubifragi al Sud dove continua il maltempo con perturbazioni intense.

