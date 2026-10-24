Firenze accoglie Aura, la nuova fiera dedicata al turismo di lusso

Il turismo di lusso trova a Firenze un nuovo spazio di incontro tra operatori ed eccellenze italiane. Tra itinerari che uniscono più città ed esperienze dedicate al benessere, il settore esprime una domanda sempre più orientata alla scoperta e alla cura di sé. In questo scenario nasce Aura, una fiera che mette al centro le opportunità offerte dal prodotto Italia.

Aura debutta alla Fortezza da Basso

Debutta a Firenze la fiera Aura, in programma dal 27 al 29 ottobre alla Fortezza da Basso e dedicata al turismo di lusso, un settore per cui si prevede una crescita del +21% nel 2026 e per l’autunno prenotazioni in aumento del +59% in Italia, secondo i dati diffusi da Virtuoso, network internazionale specializzato nel luxury travel.

La crescita del settore in Europa

In Europa, il trend è altrettanto significativo: secondo la ricerca, le prenotazioni per l’autunno sono aumentate del 49% e le vendite del 64%, nonostante un incremento dei prezzi superiore al 7%. Per intercettare questo trend in crescita la società Italian Exhibition Group ha deciso di organizzare la fiera, che porterà in Fortezza 100 aziende italiane del settore.

“E’ una scelta – spiega Gloria Armiri, group exhibition manager Tourism & Hospitality Division di Ieg – che nasce dall’evoluzione della domanda luxury e dalla crescente attenzione internazionale verso il prodotto Italia. Abbiamo colto l’opportunità di costruire un appuntamento che ancora mancava nel panorama italiano”.

Il city-maxxing e gli itinerari tra più città

La tendenza più importante emersa dalla ricerca di Virtuoso è quella del “city-maxxing”: la propensione a combinare più città, anche in Paesi diversi, all’interno dello stesso viaggio. Circa un viaggio su due attraversa un confine internazionale e due itinerari multi-città su cinque includono l’Italia, con Firenze, Roma e Venezia tra le destinazioni più ricorrenti.

Il viaggio come occasione di benessere

Accanto alla scoperta di nuove destinazioni cresce anche l’attenzione per il benessere personale. Gli hotel wellness registrano +28% nelle prenotazioni, +44% nelle vendite e +23% nella tariffa media giornaliera. Dalla qualità del sonno alla salute metabolica, dalla longevità al benessere mentale, il viaggio diventa sempre più un’occasione di cura e rigenerazione.

Le eccellenze di Firenze al centro delle esperienze

La fiera propone attività b2b ma anche un programma di networking experience dedicato al savoir-faire e alle eccellenze di Firenze, con visite esclusive alla scoperta dell’arte, della moda e dell’artigianato locale.

Fonte Ansa