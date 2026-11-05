Fine settimana sotto il segno della variabilità: previste diverse piogge

Le dinamiche atmosferiche sul bacino del Mediterraneo mostrano un nuovo cambiamento d’ assetto in vista del fine settimana. L’ingresso di correnti instabili provenienti dall’Oceano Atlantico determinerà una breve fase di maltempo che coinvolgerà principalmente il Centro-Sud e le isole maggiori. Si tratterà di un passaggio frontale rapido ma vigoroso, accompagnato da una sostenuta ventilazione settentrionale e da un calo termico. La situazione tornerà tuttavia a stabilizzarsi già da domenica grazie alla pronta quota dell’alta pressione.

Inquadramento generale

Nel corso del fine settimana di sabato 7 e domenica 8 novembre il bacino del Mediterraneo sarà interessato dal transito di correnti instabili di matrice oceanica. Questo passaggio frontale provocherà precipitazioni sparse a carico di parte delle regioni peninsulari e insulari, associate a un incremento della ventilazione settentrionale.

Sabato 7 novembre

Nella prima parte del fine settimana si osserveranno precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o locale temporale, a iniziare da Romagna e Marche e in successiva estensione alle regioni centro-meridionali. Nel corso di sabato 7 novembre i maggiori accumuli pluviometrici interesseranno la fascia tirrenica di Campania e Calabria, con valori compresi tra 15 e 30 mm/24h e picchi locali fino a 30-40 mm/24h, favoriti dal sollevamento orografico appenninico. Al Nord e lungo il medio-alto versante adriatico prevarranno condizioni asciutte, accompagnate da ampie schiarite. L’eventuale attivazione delle procedure di allertamento per criticità idrogeologiche e idrauliche sarà valutata nei bollettini ufficiali della Protezione Civile a ridosso dell’evento, qualora la tendenza venisse confermata. L’ingresso di aria più fresca in quota favorirà possibili spolverate di neve sui crinali dell’Appennino centrale al di sopra dei 1900-2100 metri di quota, senza accumuli significativi al suolo. I fenomeni saranno accompagnati da un rinforzo della ventilazione dai quadranti nord-occidentali (Maestrale), con raffiche stimate tra 30 e 40 km/h lungo i litorali esposti e sui rilievi. I bacini tirrenici risulteranno da mossi a molto mossi, con altezza d’onda significativa compresa tra 1,2 e 1,8 metri; da poco mossi a localmente mossi i restanti mari. Le temperature massime si attesteranno tra 11 e 14°C sulle pianure settentrionali e tra 15 e 20°C sulle regioni centro-meridionali.

Domenica 8 novembre

Nel corso di domenica 8 novembre persisteranno deboli precipitazioni residue su Salento, Campania interna e settori centro-orientali della Sicilia: nel corso della giornata l’allontanamento del fronte verso levante favorirà una progressiva attenuazione dei fenomeni, preludio a una generale stabilizzazione atmosferica, con la rimonta anticiclonica che determinerà schiarite via via più ampie. Anche la ventilazione tenderà ad attenuarsi, disponendosi debole di direzione variabile con velocità inferiori a 15 km/h. Il moto ondoso risulterà in progressivo calo su tutti i bacini, con mare poco mosso e altezza d’onda inferiore a 0,5-0,8 metri. Il quadro termico manterrà valori massimi compresi tra 11 e 14°C al Nord e tra 15 e 20°C al Centro-Sud, attestandosi in linea con le medie climatologiche del periodo. L’espansione del campo di alta pressione garantirà una fase di stabilità destinata a proseguire anche nei primi giorni della prossima settimana.

Fonte Ansa