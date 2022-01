Un fine settimana di sole e neve

Un weekend caratterizzato da un generale abbassamento delle temperature e nevicate anche a bassa quota. Queste le previsioni del tempo per sabato 8 e domenica 9 gennaio, scrive iLMeteo.it

Le previsioni

Per la giornata di sabato, cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’Italia, con una perturbazione che interessa Sicilia, Calabria e Puglia meridionale con rovesci, e qualche nevicata a bassa quota. Neve anche lungo i confini alpini, insieme a venti freddi settentrionali. Al Sud mari molto mossi o localmente agitati. Per domenica, una nuova perturbazione fredda, con deboli nevicate al mattino su Lombardia ed Emilia. Al Centro-Sud peggiora dalla Toscana verso Umbria, Adriatiche, Lazio e poi al Sud con precipitazioni via via più diffuse e intense, nevose a quote molto basse, possibili anche in pianura e sulle coste adriatiche in tarda serata e nottata.

