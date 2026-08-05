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Ferragosto rovente: l’anticiclone africano porterà temperature record

Sole e caldo estremo dominano la Penisola per Ferragosto, con possibili isolati temporali di calore sulle zone montuose

Di redazione
Foto di Jorge Vasconez su Unsplash

Le previsioni meteo per Ferragosto confermano il predominio del vasto anticiclone africano, prolungando una fase di caldo estremo che dura ormai da due mesi. Una massa d’aria rovente e secca di origine sahariana si allungherà sul Mediterraneo, accumulando umidità e schiacciando il calore verso il suolo. I cieli saranno prevalentemente sereni con temperature diffuse oltre i 35 gradi e picchi fino a 40°C. Improvvisi temporali di calore potranno tuttavia interessare Alpi e Appennini, riassorbendosi rapidamente in serata.

Le previsioni

Cresce l’attesa di sapere come sarà il tempo a Ferragosto, festa clou dell’Estate 2026. Ebbene, gli ultimi aggiornamenti propendono per la presenza del vasto anticiclone africano; in parole semplici, continuerà a fare molto caldo almeno fino a metà mese. Ancora caldo intenso. Prosegue la fase di caldo estremo che ormai dura quasi ininterrottamente da due mesi, caratterizzata da sole, temperature roventi e soltanto pochi, ma talvolta distruttivi, break temporaleschi. Proprio in vista di Ferragosto ci aspettiamo una nuova e imponente pulsazione dell’anticiclone subtropicale, una struttura atmosferica di matrice continentale desertica.

La massa d’aria calda

La massa d’aria estremamente calda e secca trae origine direttamente dalle regioni interne del deserto del Sahara. Spinta verso nord da particolari dinamiche di altitudine, questa bolla rovente si allungherà con forza sul bacino del Mediterraneo e su gran parte dell’Europa centrale e meridionale. Durante il suo viaggio verso l’Italia, l’aria sahariana sorvola le acque del Mediterraneo, caricandosi di umidità nei bassi strati. A questo si aggiunge la subsidenza atmosferica: la forte compressione dell’aria spinta dall’alta pressione verso il suolo agisce come un vero e proprio “effetto coperchio”, schiacciando il calore verso il basso e facendolo aumentare ulteriormente.

Le temperature

Per Ferragosto ci aspettiamo cieli prevalentemente sereni e valori termici diffusamente oltre i 35 gradi su gran parte delle regioni, con picchi che in alcune aree pianeggianti e interne rischiano di sfiorare e superare i 38-40 gradi. Tuttavia, l’intenso calore accumulato al suolo durante le ore centrali della giornata potrà creare forti contrasti termici in quota: non si esclude quindi il rischio di locali e improvvisi temporali di calore sulle zone alpine e lungo la dorsale appenninica del Centro-Sud, destinati comunque a riassorbirsi rapidamente con l’arrivo della sera.

Fonte Ansa

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