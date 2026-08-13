Ferragosto, 13 milioni di italiani in vacanza: cambiano abitudini e stili di viaggio

Saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza a Ferragosto, con modalità sempre più diversificate: 9 milioni sceglieranno un soggiorno lungo, mentre altri 4 milioni opteranno per una pausa più breve. A questi si aggiungono 4,5 milioni di persone che partiranno per una gita in giornata, senza pernottamento. I dati dell’Osservatorio longitudinale sulla propensione turistica degli italiani, realizzato da Confturismo-Confcommercio e Swg, delineano un’estate caratterizzata da scelte più flessibili e personali. Non esiste più un unico modello di vacanza: età, disponibilità economica, rapporto con il digitale e desiderio di scoperta contribuiscono a definire profili turistici profondamente differenti.

Il dato

Saranno 13 milioni gli italiani in vacanza nel periodo di Ferragosto: 9 milioni si concederanno un periodo lungo, mentre 4 milioni si accontenteranno di un soggiorno più breve. Altri 4,5 milioni faranno invece una gita in giornata senza pernottamento. Sono i dati dell’Osservatorio longitudinale sulla propensione turistica degli italiani realizzato da Confturismo-Confcommercio e Swg.

Le dichiarazioni

“I dati di Ferragosto – commenta Manfred Pinzger, presidente di Confturismo-Confcommercio – raccontano un turismo italiano che cambia pelle: più frammentato, più consapevole e sempre più legato alle esigenze individuali. È una trasformazione che richiede anche un cambio di prospettiva nelle politiche di settore: dobbiamo sostenere le imprese nella capacità di adattarsi, investire sulla qualità dell’offerta e lavorare per distribuire meglio i flussi durante tutto l’anno, perché il turismo è una risorsa strategica per la crescita economica e sociale del Paese”.

I profili

I risultati della ricerca rivelano una tendenza più ampia, che la dice lunga sul modo in cui gli italiani vivono l’intera stagione estiva. Al di là dei numeri, emergono abitudini e stili di viaggio profondamente diversificati. Sono cinque, in particolare, i profili individuati per raccontare il nuovo turismo degli italiani. Il profilo “Digital” riguarda 18 milioni di viaggiatori. Economicamente più solido della media, con il budget più elevato che ammonta a 1.389 euro a persona, l’italiano che appartiene a questo profilo fa generalmente più vacanze durante l’estate, e tra queste almeno una lunga. Seleziona le sue mete in base alle suggestioni ricevute online sui social e dà particolare importanza ai suggerimenti dei travel blogger. Una volta a destinazione il vacanziero “digital” condivide la propria esperienza postando sui social immagini e video delle destinazioni visitati, sceglie i ristoranti in base alle recensioni e lascia, a sua volta, nuovi feedback. Dalla vacanza si porta in valigia nuove esperienze e un rapporto attivo con la natura, momenti speciali da raccontare agli amici. Il vacanziero “Silver” (9,5 milioni di italiani) ha oltre 65 anni, in sette casi su dieci fa almeno una vacanza lunga, spesso in una seconda casa o ospite di amici e parenti. Cerca soprattutto relax, benessere ed esperienze culturali e privilegia destinazioni italiane. Con un budget medio di 1.237 euro, preferisce raggiungere luoghi già sperimentati e strutture affidabili, utilizza poco i social e si affida meno alle recensioni rispetto alla media. Sono invece sette milioni i “microvacanzieri”, ovvero coloro che optano per soggiorni brevi, di 3-5 notti al massimo nell’arco della stagione, rimanendo per lo più in Italia e preferendo pernottare in albergo, concedendosi qualche comodità in più. Il “microvacanziere” cerca flessibilità nelle prenotazioni e organizza rapidamente i propri viaggi attraverso il web avendo un budget medio a disposizione per l’estate 2026 di 828 euro. Prevalentemente under 35 l’”esterofilo” investe invece in vacanze lunghe all’estero, in particolare in Europa. La scelta ricade su un viaggio di scoperta, ricco di esperienze nuove, culturali. Con un budget medio di circa 1.244 euro a persona si appoggia più spesso rispetto alla media ad agenzie di viaggio online e fisiche, attento a condividere con la propria community le sue esperienze di viaggio. Un profilo molto diverso è invece quello degli “abitudinari”, i 4,5 milioni di turisti fedeli alle proprie destinazioni, generalmente più maturi, che vivono spesso nei grandi centri. Affezionati ogni anno agli stessi luoghi, concentrano le ferie soprattutto ad agosto. Con un budget medio di 892 euro per le sue vacanze estive, l'”abitudinario” cerca riposo, tranquillità e continuità con le esperienze del passato, resta prevalentemente in Italia, spesso in una seconda casa, pubblica pochi contenuti sui social e consulta raramente recensioni online.

Fonte Ansa